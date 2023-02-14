Глава Пентагона по итогам "Рамштайна": У меня нет никаких объявлений по боевым самолетам для Украины

Остин: Союзники будут продолжать сотрудничать с Украиной для удовлетворения наиболее насущных ее потребностей Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в YouTube "Голоса Америки".

Представители СМИ спросили Остина, обсуждался ли на заседании вопрос передачи Украине боевых самолетов.

"Что касается самолетов, у меня нет никаких объявлений сегодня. Но мы будем продолжать сотрудничать с Украиной для удовлетворения наиболее насущных ее потребностей… Они [ВСУ] планируют контрнаступление весной. Осталось несколько недель, поэтому много еще предстоит сделать… Главное сейчас – создать комплексную систему, обучить военных обращению с этими платформами, оборудованию и доставить их на поле боя. Вот что в центре нашего внимания сегодня", – ответил глава Пентагона.

30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

СМИ уточнили у Остина, поменялась ли позиция США, в частности, по вопросу возможной передачи Украине боевых самолетов Польшей.

"Мы никогда не останавливали Польшу в том, чтобы что-то предоставлять. Решение предоставить оборудование является прерогативой национального руководства страны. Мы не можем диктовать ничего подобного. Что касается того, будем ли мы предоставлять F-16, как я уже сказал, у меня нет никаких объявлений в этой области. Мне нечего добавить к тому, что ранее сказал президент", – отметил министр обороны США.

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал Резников.

По словам Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.