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Глава Пентагона по итогам "Рамштайна": У меня нет никаких объявлений по боевым самолетам для Украины

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Остин: Союзники будут продолжать сотрудничать с Украиной для удовлетворения наиболее насущных ее потребностей
Остин: Союзники будут продолжать сотрудничать с Украиной для удовлетворения наиболее насущных ее потребностей
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

Мероприятие транслировалось в YouTube "Голоса Америки".

Представители СМИ спросили Остина, обсуждался ли на заседании вопрос передачи Украине боевых самолетов.

"Что касается самолетов, у меня нет никаких объявлений сегодня. Но мы будем продолжать сотрудничать с Украиной для удовлетворения наиболее насущных ее потребностей… Они [ВСУ] планируют контрнаступление весной. Осталось несколько недель, поэтому много еще предстоит сделать… Главное сейчас – создать комплексную систему, обучить военных обращению с этими платформами, оборудованию и доставить их на поле боя. Вот что в центре нашего внимания сегодня", – ответил глава Пентагона.

30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

СМИ уточнили у Остина, поменялась ли позиция США, в частности, по вопросу возможной передачи Украине боевых самолетов Польшей.  

"Мы никогда не останавливали Польшу в том, чтобы что-то предоставлять. Решение предоставить оборудование является прерогативой национального руководства страны. Мы не можем диктовать ничего подобного. Что касается того, будем ли мы предоставлять F-16, как я уже сказал, у меня нет никаких объявлений в этой области. Мне нечего добавить к тому, что ранее сказал президент", – отметил министр обороны США.

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал Резников.

По словам Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр обороны Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 февраля заявил, что Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой. По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

На пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Теги: США, Украина, Польша, Пентагон, авиация, переговоры, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, пресс-конференция, заседание, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн, контрнаступление
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