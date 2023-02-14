Остин: Сегодняшний "Рамштайн" проходит в критический момент. Кремль все еще делает ставку на то, что сможет нас переждать

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля, открывая заседание девятого "Рамштайна" в Брюсселе. Текст его речи приводит сайт Пентагона.

"Нам еще многое предстоит сделать вместе. И мы должны усилить наше внимание. У Украины есть неотложные требования, чтобы помочь ей преодолеть этот критический момент в ходе войны. Наша цель – не просто предоставить оборудование. Она заключается в том, чтобы обеспечить полный и долгосрочный потенциал. Поэтому сегодня мы продолжим разговор об интеграции и синхронизации нашей поддержки, чтобы Украина получила боевые возможности, которые имеют значение и сохраняются на протяжении длительного времени", – сказал он.

По словам Остина, в повестке дня также обучение украинских военных, которые проводятся в Европе, инициативы в области промышленности, цель которых – обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе, и отчетность по предоставленной помощи.

"Сегодняшняя встреча проходит в критический момент. Кремль все еще делает ставку на то, что он сможет нас переждать. Но год спустя мы едины, как никогда. И эта общая решимость поможет поддержать динамику Украины в предстоящие решающие недели и помочь Украине пройти сложный путь, который ждет ее дальше. И, оглядывая сегодня этот стол, я знаю, что наше единство будет только расти. Мы все понимаем, насколько велика ставка в войне, которую ведет Россия", – продолжил он.

Остин подчеркнул, что речь не только о праве Украины жить в мире и безопасности, но также о том, какой мир унаследуют следующие поколения.

"Никто из нас не хочет жить в мире, где автократы могут нападать на своих мирных соседей, попирать их границы и обстреливать их народ. Поэтому мы объединились, чтобы выступить за мир, где правила имеют значение. Где уважают суверенитет. И где гражданские лица защищены", – резюмировал он.