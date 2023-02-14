Столтенберг заявил, что предоставление истребителей Украине сейчас "не самый срочный вопрос"

Столтенберг считает, что союзникам сейчас необходимо сосредоточиться на предоставлении Украине уже обещанной помощи – "срочно выполнить" уже взятые обязательства. Речь о передаче танков и бронетехники, сказал генсек НАТО.
Он добавил, что "вопрос о самолетах сейчас не самый срочный", но обсуждается. Также Столтенберг отметил, что виды помощи, которую союзники предоставляют Украине, "менялись и эволюционировали"; он высказал мнение, что по мере развития событий на войне эти изменения будут продолжаться.
13 февраля Столтенберг говорил, что на сегодняшнем заседании "Рамштайна" будет обсуждаться поставка Украине истребителей. По его словам, приоритетом является быстрая передача Киеву танков, БМП и подобной тяжелой техники.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины проходит 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.