Столтенберг заявил, что предоставление истребителей Украине сейчас "не самый срочный вопрос"

Столтенберг считает, что сейчас союзникам нужно срочно выполнить ранее взятые обязательства по предоставлению Украине бронетехники Фото: ЕРА

Столтенберг считает, что союзникам сейчас необходимо сосредоточиться на предоставлении Украине уже обещанной помощи – "срочно выполнить" уже взятые обязательства. Речь о передаче танков и бронетехники, сказал генсек НАТО.

Он добавил, что "вопрос о самолетах сейчас не самый срочный", но обсуждается. Также Столтенберг отметил, что виды помощи, которую союзники предоставляют Украине, "менялись и эволюционировали"; он высказал мнение, что по мере развития событий на войне эти изменения будут продолжаться.

13 февраля Столтенберг говорил, что на сегодняшнем заседании "Рамштайна" будет обсуждаться поставка Украине истребителей. По его словам, приоритетом является быстрая передача Киеву танков, БМП и подобной тяжелой техники.