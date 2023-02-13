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Путин не готовится к миру, а начинает новое наступление против Украины – Столтенберг

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Путин направляет в Украину тысячи новых российских солдат, отметил Столтенберг (на фото)
Путин направляет в Украину тысячи новых российских солдат, отметил Столтенберг (на фото)
Фото: nato.int

Президент России Владимир Путин начинает новые наступательные действия в войне против Украины.

Об этом 13 февраля на брифинге, текстовая версия которого опубликована на сайте НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Почти через год после вторжения Путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия. Поэтому мы должны продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно для победы. И для достижения справедливого и прочного мира", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО "будет поддерживать Украину столько, сколько нужно".

По мнению Столтенберга, повторное наступление России против Украины уже началось.

"Путин… направляет тысячи и тысячи новых солдат, соглашается на очень высокий уровень потерь, несет большие потери, но оказывая давление на украинцев. И то, чего России не хватает в качестве, она пытается компенсировать количеством, – подчеркнул генсек НАТО. – Для меня это лишь подчеркивает важность своевременности. Необходимо срочно предоставить Украине больше оружия. Чем быстрее мы сможем поставить оружие, боеприпасы, запчасти, топливо на фронт, тем больше жизней мы спасем и… поддержим усилия по поиску мирного решения этого конфликта путем переговоров".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. У российских оккупантов нет достаточных ресурсов, чтобы развернуть широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, добавил он 10 февраля.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, оружие, Йенс Столтенберг, переговоры, военная помощь, оборона, боеприпасы, наступление, война России против Украины, президент, брифинг, топливо
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