Передача Украине истребителей будет обсуждаться на заседании "Рамштайна" 14 февраля – Столтенберг

Столтенберг: Сейчас необходимо поддержку [Украине] направлять срочно, потому что каждый день на счету Фото: nato.int

Столтенберг напомнил, что военная помощь Украине со стороны стран НАТО менялась: сначала фокус был на Javelin, далее – на артиллерии, противовоздушной обороне. Сейчас речь идет о тяжелом вооружении – бронемашинах, боевых машинах пехоты и боевых танках.

"Сейчас идет обсуждение о самолетах. Это будет обсуждаться на завтрашнем совещании [в формате "Рамштайн"]. Сейчас главный вопрос – время. Потому что передача тяжелой техники занимает время. Сейчас необходимо поддержку [Украине] направлять срочно, потому что каждый день на счету", – подчеркнул он.

По словам главы НАТО, сегодня приоритетом является, чтобы союзники смогли как можно быстрее прислать танки, БМП и подобную тяжелую технику. Также важно постоянно консультироваться по поводу новых возможностей оказания помощи.