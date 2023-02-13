Передача Украине истребителей будет обсуждаться на заседании "Рамштайна" 14 февраля – Столтенберг

Столтенберг напомнил, что военная помощь Украине со стороны стран НАТО менялась: сначала фокус был на Javelin, далее – на артиллерии, противовоздушной обороне. Сейчас речь идет о тяжелом вооружении – бронемашинах, боевых машинах пехоты и боевых танках.
"Сейчас идет обсуждение о самолетах. Это будет обсуждаться на завтрашнем совещании [в формате "Рамштайн"]. Сейчас главный вопрос – время. Потому что передача тяжелой техники занимает время. Сейчас необходимо поддержку [Украине] направлять срочно, потому что каждый день на счету", – подчеркнул он.
По словам главы НАТО, сегодня приоритетом является, чтобы союзники смогли как можно быстрее прислать танки, БМП и подобную тяжелую технику. Также важно постоянно консультироваться по поводу новых возможностей оказания помощи.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2. В то же время он неоднократно подчеркивал, что это должно быть коллективное решение НАТО.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Он подчеркнул, что возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", заявил Макрон.