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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина подала запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16

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Оллонгрен отметила, что просьба Украины ясна, однако выполнить ее нелегко
Оллонгрен отметила, что просьба Украины ясна, однако выполнить ее нелегко
Фото: ЕРА

Украина подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщило 9 февраля голландское издание NOS.

Министр отметила, что просьба Украины ясна, однако выполнить ее нелегко.

"Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом [вопросе]", – подчеркнула Оллонгрен.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра 19 января заявил, что кабинет министров страны рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Зеленский, выступая 8 февраля перед Палатой общин и Палатой лордов парламента Великобритании, призвал предоставить Украине боевые самолеты.

Моравецкий 9 февраля заявил, что Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой. По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Нидерланды, истребители, самолеты, война России против Украины, Кайса Оллонгрен, F-16
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