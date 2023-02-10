Украина подала запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16

Оллонгрен отметила, что просьба Украины ясна, однако выполнить ее нелегко Фото: ЕРА

Министр отметила, что просьба Украины ясна, однако выполнить ее нелегко.

"Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом [вопросе]", – подчеркнула Оллонгрен.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями.