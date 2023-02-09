Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине самолетов должны проходить за закрытыми дверями

Рютте: Необходимо обеспечить, чтобы не попасть под ст. 5 НАТО, в прямую конфронтацию НАТО с Россией Фото: ЕРА

"Такие решения должны приниматься за закрытыми дверями, как это было ранее с гаубицами, танками, ведь есть много чувствительных вопросов, которые нужно обсудить. Необходимо обеспечить, чтобы не попасть под ст. 5 НАТО, в прямую конфронтацию НАТО с Россией. И только когда решения будут приняты, о них можно сообщить миру", – сказал Рютте.

Он также заявил, что Нидерланды готовы присоединиться к коалиции по передаче Украине танков Leopard 2. По его словам, для этого их необходимо будет закупить, поскольку те танки, которые есть в распоряжении страны сейчас, – это арендованная техника.

"Мы можем закупить и передать [танки], но это нужно обсудить с нашими партнерами. Возможно, наши Leopard 2 было бы целесообразнее использовать в Литве или где-то еще, дискуссия продолжается", – пояснил Рютте.