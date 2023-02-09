Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине самолетов должны проходить за закрытыми дверями

"Такие решения должны приниматься за закрытыми дверями, как это было ранее с гаубицами, танками, ведь есть много чувствительных вопросов, которые нужно обсудить. Необходимо обеспечить, чтобы не попасть под ст. 5 НАТО, в прямую конфронтацию НАТО с Россией. И только когда решения будут приняты, о них можно сообщить миру", – сказал Рютте.
Он также заявил, что Нидерланды готовы присоединиться к коалиции по передаче Украине танков Leopard 2. По его словам, для этого их необходимо будет закупить, поскольку те танки, которые есть в распоряжении страны сейчас, – это арендованная техника.
"Мы можем закупить и передать [танки], но это нужно обсудить с нашими партнерами. Возможно, наши Leopard 2 было бы целесообразнее использовать в Литве или где-то еще, дискуссия продолжается", – пояснил Рютте.
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
Зеленский, выступая 8 февраля перед Палатой общин и Палатой лордов парламента Великобритании, призвал предоставить Украине боевые самолеты.
Моравецкий 9 февраля заявил, что Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой. По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.