Премьер-министр Польши о передаче Украине боевой авиации: Решение за НАТО

Моравецкий: У Украины есть наша полная поддержка, в том числе долгосрочная Фото: ЕРА

"У Украины есть наша полная поддержка, в том числе долгосрочная. Польша уже передала Киеву много военной техники. Что касается боевой авиации, то решение за НАТО. Пока таких договоренностей нет", – подчеркнул Моравецкий.

Он также отметил, что "задержка военной помощи украинцам противоречит интересам Европы" и "заставляет Кремль чувствовать себя увереннее, но недостаточно для нападения на страны НАТО".