Вопрос передачи Украине истребителей в начальной фазе – Моравецкий

Во время общения с журналистами, его спросили, какова позиция Польши в вопросе поставок Украине боевых самолетов.

"Это должно быть решение со стороны НАТО. Польша потом примет решение, что делать, если будет однозначное согласие со стороны НАТО о том, что можно передавать истребители Украине", – ответил польский премьер.

Моравецкий добавил, что Украина "должна выиграть войну", а ЕС "поддержать оружием". Он отметил: "Лидеры ЕС обсудили все вопросы, которые должны привести к миру".

Чиновник добавил, что рад, что "тупиковая ситуация" с передачей боевых танков Leopard разрешилась, и теперь важно "как можно скорее" поставить технику в Украину.

"Не будем забывать, что в Украине солдаты гибнут за нашу свободу тоже", – сказал Моравецкий.

Польский премьер добавил, что страны Балтии и Польша помогают больше всего пропорционально своей экономике и чисельности населения.