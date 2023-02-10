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Вопрос передачи Украине истребителей в начальной фазе – Моравецкий

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Моравецкий: В Украине солдаты гибнут за нашу свободу
Моравецкий: В Украине солдаты гибнут за нашу свободу
Фото: EPA

Дискуссия о передаче Украине истребителей находится в начальной фазе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 февраля на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) после второго дня саммита ЕС, сообщило агентство PAP.

Во время общения с журналистами, его спросили, какова позиция Польши в вопросе поставок Украине боевых самолетов.

"Это должно быть решение со стороны НАТО. Польша потом примет решение, что делать, если будет однозначное согласие со стороны НАТО о том, что можно передавать истребители Украине", – ответил польский премьер.

Моравецкий добавил, что Украина "должна выиграть войну", а ЕС "поддержать оружием". Он отметил: "Лидеры ЕС обсудили все вопросы, которые должны привести к миру".

Чиновник добавил, что рад, что "тупиковая ситуация" с передачей боевых танков Leopard разрешилась, и теперь важно "как можно скорее" поставить технику в Украину.

"Не будем забывать, что в Украине солдаты гибнут за нашу свободу тоже", – сказал Моравецкий.

Польский премьер добавил, что страны Балтии и Польша помогают больше всего пропорционально своей экономике и чисельности населения.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что передача Украине истребителей – "вопрос времени".

Теги: Украина, НАТО, Польша, оружие, Бельгия, Брюссель, истребители, война России против Украины, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, ЕС
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