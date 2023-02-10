Макрон об истребителях для Украины: Не в ближайшие недели

По словам президента Франции, он выступает за более "полезное и быстрое оружие" Фото: ЕРА

Говоря о сроках, Макрон заявил, что "при всех обстоятельствах истребители для Украины не могут быть доставлены в ближайшие недели".

"Я ничего не исключаю… но это не соответствует сегодняшним требованиям", – заявил французский президент.

По словам политика, он выступает за более "полезное и быстрое оружие".

"Крайне важно, чтобы союзники отдавали предпочтение наиболее полезному оборудованию и самому быстрому", – отметил Макрон.

Он добавил, что необходимо увеличить поставки Украине артиллерийских орудий и боеприпасов, чтобы она могла начать наступление, пообещав "поработать над этим в ближайшие дни".