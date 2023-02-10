Макрон об истребителях для Украины: Не в ближайшие недели

Говоря о сроках, Макрон заявил, что "при всех обстоятельствах истребители для Украины не могут быть доставлены в ближайшие недели".
"Я ничего не исключаю… но это не соответствует сегодняшним требованиям", – заявил французский президент.
По словам политика, он выступает за более "полезное и быстрое оружие".
"Крайне важно, чтобы союзники отдавали предпочтение наиболее полезному оборудованию и самому быстрому", – отметил Макрон.
Он добавил, что необходимо увеличить поставки Украине артиллерийских орудий и боеприпасов, чтобы она могла начать наступление, пообещав "поработать над этим в ближайшие дни".
30 января 2023 года Макрон заявил, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами.
Выступая вместе с Макроном на пресс-конференции 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за лидерство в решении о передаче легких танков. Макрон, в свою очередь, заявил, что Украина может рассчитывать на Францию, Россия не может и не должна победить в войне.
По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.