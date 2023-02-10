ГОРДОН
 
 
МИР

Макрон об истребителях для Украины: Не в ближайшие недели

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам президента Франции, он выступает за более "полезное и быстрое оружие"
По словам президента Франции, он выступает за более "полезное и быстрое оружие"
Фото: ЕРА

Франция допускает передачу Украине истребителей для защиты от российской агрессии. Об этом президент страны Эммануэль Макрон заявил журналистам после внеочередного заседания Европейского совета в Брюсселе 9 февраля, брифинг Sky news транслировал в YouТube.

Говоря о сроках, Макрон заявил, что "при всех обстоятельствах истребители для Украины не могут быть доставлены в ближайшие недели". 

"Я ничего не исключаю… но это не соответствует сегодняшним требованиям", – заявил французский президент. 

По словам политика, он выступает за более "полезное и быстрое оружие".

"Крайне важно, чтобы союзники отдавали предпочтение наиболее полезному оборудованию и самому быстрому", – отметил Макрон.

Он добавил, что необходимо увеличить поставки Украине артиллерийских орудий и боеприпасов, чтобы  она могла начать наступление, пообещав "поработать над этим в ближайшие дни".

Контекст:

30 января 2023 года Макрон заявил, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

Выступая вместе с Макроном на пресс-конференции 8 февраля, президент Украины Владимир  Зеленский поблагодарил его за лидерство в решении о передаче легких танков. Макрон, в свою очередь, заявил, что Украина может рассчитывать на Францию, Россия не может и не должна победить в войне.

По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24

Теги: Украина, Франция, Брюссель, военная техника, военная помощь, артиллерия, истребители, война России против Украины, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
Галина ГРИШИНА
Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото
Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото
  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023
  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023
Галина ГРИШИНА
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Галина ГРИШИНА
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Галина ГРИШИНА
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
Галина ГРИШИНА
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (67362)
2
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (52115)
3
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (50806)
4
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (48754)
5
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (48082)
6
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (46679)
7
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (38101)
8
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (31386)
 
 
 
 