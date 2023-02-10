Данилов о боевых самолетах для Украины: Это вопрос короткого промежутка времени, когда эти крылья будут уже в нашем светлом небе

Он прокомментировал основные итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию накануне.
"На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что та помощь, которая идет к нам, которую дают наши партнеры, будет только увеличиваться с каждым таким визитом нашего президента к нашим главным партнерам", – отметил Данилов.
Зеленский в конце своего выступления перед обеими палатами парламента Великобритании "поблагодарил всех заранее за английские самолеты".
"Это не шутка, – подчеркнул Данилов. – Есть понимание, что нам нужны крылья для того, чтобы мы могли с помощью этих крыльев убрать ту гадость, которая сейчас на нашей территории. Это вопрос только времени. Эти крылья обязательно будут на территории нашей страны. Сейчас будет решаться вопрос, что именно за крылья, какие именно марки этих крыльев будут. Это вопрос короткого промежутка времени, когда эти крылья будут уже в нашем украинском светлом небе".
Зеленский нанес визит в Великобританию 8 февраля, в британском парламенте он призвал союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
На пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе и самолеты".
20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
Моравецкий 9 февраля заявил, что Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой. По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.