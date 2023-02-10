Данилов о боевых самолетах для Украины: Это вопрос короткого промежутка времени, когда эти крылья будут уже в нашем светлом небе

Данилов: Сейчас будет решаться вопрос, что именно за крылья, какие именно марки этих крыльев будут в Украине Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Он прокомментировал основные итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию накануне.

"На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что та помощь, которая идет к нам, которую дают наши партнеры, будет только увеличиваться с каждым таким визитом нашего президента к нашим главным партнерам", – отметил Данилов.

Зеленский в конце своего выступления перед обеими палатами парламента Великобритании "поблагодарил всех заранее за английские самолеты".

"Это не шутка, – подчеркнул Данилов. – Есть понимание, что нам нужны крылья для того, чтобы мы могли с помощью этих крыльев убрать ту гадость, которая сейчас на нашей территории. Это вопрос только времени. Эти крылья обязательно будут на территории нашей страны. Сейчас будет решаться вопрос, что именно за крылья, какие именно марки этих крыльев будут. Это вопрос короткого промежутка времени, когда эти крылья будут уже в нашем украинском светлом небе".

Зеленский нанес визит в Великобританию 8 февраля, в британском парламенте он призвал союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

На пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе и самолеты".