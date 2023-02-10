ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о боевых самолетах для Украины: Это вопрос короткого промежутка времени, когда эти крылья будут уже в нашем светлом небе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Сейчас будет решаться вопрос, что именно за крылья, какие именно марки этих крыльев будут в Украине
Данилов: Сейчас будет решаться вопрос, что именно за крылья, какие именно марки этих крыльев будут в Украине
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Украину поддерживает "весь цивилизованный мир на стороне света". Об этом в интервью "Настоящему времени", опубликованном 9 февраля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он прокомментировал основные итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию накануне.  

"На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что та помощь, которая идет к нам, которую дают наши партнеры, будет только увеличиваться с каждым таким визитом нашего президента к нашим главным партнерам", – отметил Данилов.

Зеленский в конце своего выступления перед обеими палатами парламента Великобритании "поблагодарил всех заранее за английские самолеты".

"Это не шутка, – подчеркнул Данилов. – Есть понимание, что нам нужны крылья для того, чтобы мы могли с помощью этих крыльев убрать ту гадость, которая сейчас на нашей территории. Это вопрос только времени. Эти крылья обязательно будут на территории нашей страны. Сейчас будет решаться вопрос, что именно за крылья, какие именно марки этих крыльев будут. Это вопрос короткого промежутка времени, когда эти крылья будут уже в нашем украинском светлом небе".

Зеленский нанес визит в Великобританию 8 февраля, в британском парламенте он призвал союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

На пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе и самолеты".

Контекст:

20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Моравецкий 9 февраля заявил, что Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой. По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.

Теги: Украина, Великобритания, СНБО, авиация, военная помощь, Владимир Зеленский, истребители, самолеты, война России против Украины, президент, визит, интервью, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Рютте: Необходимо обеспечить, чтобы не попасть под ст. 5 НАТО, в прямую конфронтацию НАТО с Россией
Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине самолетов должны проходить за закрытыми дверями
Вчера 17.44
Моравецкий: Мы можем действовать только в рамках всего формирования НАТО
Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой – Моравецкий
Вчера 15.52
Ермак: Болото, что с лицом?
Ермак заявил, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины "может быть решен"
Вчера 14.43 |обновлено
Метсола обратилась к странам ЕС с призывом дать Украине самолеты и дальнобойные ракеты во время визита Зеленского в Европарламент
МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Глава Европарламента выступила за предоставление Украине боевых самолетов
Вчера 13.04
Гонтар: Украина должна быть восстановлена в границах 1991 года
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ
"Альтернативы нет". В Сенате Франции призвали Макрона предоставить Украине танки и авиацию
Вчера 00.12
Зеленский: Мы знаем, что Россия проиграет  
Публикации, ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР
"Два года назад я благодарил за чай, а сегодня хочу заранее поблагодарить за самолеты". Полный текст выступления Зеленского в парламенте Великобритании
8 февраля, 2023 21.12  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
Галина ГРИШИНА
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото
Галина ГРИШИНА
В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео
В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
Галина ГРИШИНА
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
Галина ГРИШИНА
У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото
У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото
Галина ГРИШИНА
Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"
Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"
Галина ГРИШИНА
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
Галина ГРИШИНА
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
Галина ГРИШИНА
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (65351)
2
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (51501)
3
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (42750)
4
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (40550)
5
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (35354)
6
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (29860)
7
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (29709)
8
Ефросинина спросила у Дурнева, мог бы он полюбить Тину Кароль. Блогер ответил, почему это невозможно (24149)
 
 
 
 