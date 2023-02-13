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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация, танки, военный Шенген. Резников сообщил главные пункты завтрашнего "Рамштайна"

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Глава Минобороны прогнозирует позитивные результаты девятой встречи с западными союзниками Украины
Глава Минобороны прогнозирует позитивные результаты девятой встречи с западными союзниками Украины
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Защита украинского неба с помощью авиации и развитие танковой коалиции станут основными темами девятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 14 февраля. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников 13 февраля сообщил в Facebook.

По его словам, темп работы группы, где Украину представляют специалисты Минобороны, разведки, Генерального штаба и дипломатии, "очень высок".

Повестка дня "Рамштайна" в изложении Резникова выглядят так:

  • защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы;
  • развитие "танковой коалиции";
  • формирование запаса прочности по боеприпасам;
  • тренинговые программы для украинских военных;
  •  логистика, обслуживание, ремонт и практическая реализация так называемого "военного Шенгена".

Глава оборонного ведомства прогнозирует позитивные результаты новой встречи с западными союзниками Украины.

"Накануне был ряд разговоров с партнерами – их вовлеченность и поддержка дают оптимизм", – написал он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02tdXmaiEYAPSZpFgjpsC8mgs2uotypeutLthEENGehu9kafg6BQ95JLhNCi65pfZPl

Следующее заседание группы "Рамштайн" должно состояться 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 

11 февраля Резников обсудил по телефону предстоящий "Рамштайн" с министром обороны США Ллойдом Остином. По результатам разговора глава украинского Минобороны отметил в Twitter, что американцы "непоколебимы в поддержке Украины".

В пресс-релизе Пентагона по итогам разговора говорится, что министры обсудили несколько тем, включая "противовоздушную оборону и артиллерию". 

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

20 января 2023 года прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Там обсуждали, в частности, усиление украинской ПВО. Резников заявлял, что доволен результатами этой встречи, ВСУ получат больше оружия и боеприпасов. По его словам, некоторые пакеты военной помощи были озвучены "за закрытой дверью".

В обращении к участникам заседания президент Владимир Зеленский призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Украина также пыталась добиться решения о предоставлении западных танков. В рамках заседания "Рамштайн" это не произошло, однако 25 января правительство Германии приняло решение о поставке Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт, а США заявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

Теги: авиация, танки, ПВО, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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