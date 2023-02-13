Авиация, танки, военный Шенген. Резников сообщил главные пункты завтрашнего "Рамштайна"

По его словам, темп работы группы, где Украину представляют специалисты Минобороны, разведки, Генерального штаба и дипломатии, "очень высок".
Повестка дня "Рамштайна" в изложении Резникова выглядят так:
Глава оборонного ведомства прогнозирует позитивные результаты новой встречи с западными союзниками Украины.
"Накануне был ряд разговоров с партнерами – их вовлеченность и поддержка дают оптимизм", – написал он.
Следующее заседание группы "Рамштайн" должно состояться 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
11 февраля Резников обсудил по телефону предстоящий "Рамштайн" с министром обороны США Ллойдом Остином. По результатам разговора глава украинского Минобороны отметил в Twitter, что американцы "непоколебимы в поддержке Украины".
В пресс-релизе Пентагона по итогам разговора говорится, что министры обсудили несколько тем, включая "противовоздушную оборону и артиллерию".
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
20 января 2023 года прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Там обсуждали, в частности, усиление украинской ПВО. Резников заявлял, что доволен результатами этой встречи, ВСУ получат больше оружия и боеприпасов. По его словам, некоторые пакеты военной помощи были озвучены "за закрытой дверью".
В обращении к участникам заседания президент Владимир Зеленский призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
Украина также пыталась добиться решения о предоставлении западных танков. В рамках заседания "Рамштайн" это не произошло, однако 25 января правительство Германии приняло решение о поставке Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт, а США заявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams.