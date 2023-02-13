Авиация, танки, военный Шенген. Резников сообщил главные пункты завтрашнего "Рамштайна"

По его словам, темп работы группы, где Украину представляют специалисты Минобороны, разведки, Генерального штаба и дипломатии, "очень высок".

Повестка дня "Рамштайна" в изложении Резникова выглядят так:

защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы;

развитие "танковой коалиции";

формирование запаса прочности по боеприпасам;

тренинговые программы для украинских военных;

логистика, обслуживание, ремонт и практическая реализация так называемого "военного Шенгена".

Глава оборонного ведомства прогнозирует позитивные результаты новой встречи с западными союзниками Украины.

"Накануне был ряд разговоров с партнерами – их вовлеченность и поддержка дают оптимизм", – написал он.

Следующее заседание группы "Рамштайн" должно состояться 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

11 февраля Резников обсудил по телефону предстоящий "Рамштайн" с министром обороны США Ллойдом Остином. По результатам разговора глава украинского Минобороны отметил в Twitter, что американцы "непоколебимы в поддержке Украины".

В пресс-релизе Пентагона по итогам разговора говорится, что министры обсудили несколько тем, включая "противовоздушную оборону и артиллерию".