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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников и Остин обсудили приоритеты следующего "Рамштайна"

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Остин и Резников провели очередной разговор
Остин и Резников провели очередной разговор
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 11 февраля поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Был телефонный разговор с моим большим другом и другом Украины Ллойдом Дж. Остином III, министром обороны США. Мы обсудили ситуацию на передовой и приоритеты для следующего "Рамштайна", – написал министр.

Он отметил, что США "непоколебимы в поддержке Украины".

"Все это возможно благодаря нашим прозрачным и доверительным отношениям. Спасибо США", – подчеркнул Резников.

Следующее заседание группы "Рамштайн" должно состояться 14 февраля в штаб-квартире НАТО

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

20 января 2023 года прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Там обсуждали, в частности, усиление украинской ПВО. Резников заявлял, что доволен результатами этой встречи, ВСУ получат больше оружия и боеприпасов. По его словам, некоторые пакеты военной помощи были озвучены "за закрытой дверью".

В обращении к участникам заседания президент Владимир Зеленский призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Украина также пыталась добиться решения о предоставлении западных танков. В рамках заседания "Рамштайн" это не произошло, однако 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт, а США заявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

Теги: США, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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