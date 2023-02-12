Резников и Остин обсудили приоритеты следующего "Рамштайна"

"Был телефонный разговор с моим большим другом и другом Украины Ллойдом Дж. Остином III, министром обороны США. Мы обсудили ситуацию на передовой и приоритеты для следующего "Рамштайна", – написал министр.

Он отметил, что США "непоколебимы в поддержке Украины".

"Все это возможно благодаря нашим прозрачным и доверительным отношениям. Спасибо США", – подчеркнул Резников.

Had a * with my great friend & friend of * Lloyd J. Austin III @SecDef

We discussed the situation on the frontline&priorities for the next #Ramstein.

* is unwavering in its support of *

All this is possible thanks to our transparent and trustworthy relationship.

Thank you * ! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 11, 2023

Следующее заседание группы "Рамштайн" должно состояться 14 февраля в штаб-квартире НАТО.