Резников и Остин обсудили приоритеты следующего "Рамштайна"

"Был телефонный разговор с моим большим другом и другом Украины Ллойдом Дж. Остином III, министром обороны США. Мы обсудили ситуацию на передовой и приоритеты для следующего "Рамштайна", – написал министр.
Он отметил, что США "непоколебимы в поддержке Украины".
"Все это возможно благодаря нашим прозрачным и доверительным отношениям. Спасибо США", – подчеркнул Резников.
Had a * with my great friend & friend of * Lloyd J. Austin III @SecDef— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 11, 2023
We discussed the situation on the frontline&priorities for the next #Ramstein.
* is unwavering in its support of *
All this is possible thanks to our transparent and trustworthy relationship.
Thank you * ! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM
Следующее заседание группы "Рамштайн" должно состояться 14 февраля в штаб-квартире НАТО.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
20 января 2023 года прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Там обсуждали, в частности, усиление украинской ПВО. Резников заявлял, что доволен результатами этой встречи, ВСУ получат больше оружия и боеприпасов. По его словам, некоторые пакеты военной помощи были озвучены "за закрытой дверью".
В обращении к участникам заседания президент Владимир Зеленский призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
Украина также пыталась добиться решения о предоставлении западных танков. В рамках заседания "Рамштайн" это не произошло, однако 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт, а США заявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams.