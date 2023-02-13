Генсек НАТО об использовании ВСУ боеприпасов: В разы превышает уровень производства союзниками

Об этом 13 февраля на брифинге, текстовая версия которого опубликована на сайте НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Он указал, что снаряды, топливо и запчасти "должны быть доставлены в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя".
"Понятно, что мы участвуем в гонке логистики, – сказал генсек НАТО. – Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства".
По словам Столтенберга, подобная ситуация "оказывает давление" на оборонную промышленность стран НАТО.
"К примеру, срок ожидания боеприпасов большого калибра увеличился с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через 2,5 года. Поэтому нам нужно наращивать производство. И инвестировать в наши производственные мощности", – подчеркнул генсек Альянса.
Столтенберг рассказал, что некоторые страны НАТО, включая США и Францию, уже подписали новые многолетние контракты с оборонными предприятиями для увеличения производства боеприпасов, что является "хорошей новостью".
"Я с нетерпением жду дальнейшего прогресса. Это важно для того, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину, в то же время защищая каждый дюйм территории Альянса", – отметил генсек НАТО.
Столтенберг также заявил, что президент РФ Владимир Путин не готовится к миру, а начинает новое наступление против Украины.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны 24 февраля 2022 года развязала Россия, предоставляет ряд стран.
Так, правительство Великобритании сообщило, что в 2023 году поставит Украине сотни тысяч снарядов на $300 млн.
На фоне военной помощи Украине утроить производство 155-мм артснарядов собираются США.
Кроме того, наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм "Укроборонпром".
ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.
СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.