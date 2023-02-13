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Генсек НАТО об использовании ВСУ боеприпасов: В разы превышает уровень производства союзниками

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Cрок ожидания боеприпасов большого калибра увеличился с 12 до 28 месяцев, отметил генсек НАТО
Cрок ожидания боеприпасов большого калибра увеличился с 12 до 28 месяцев, отметил генсек НАТО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.

Об этом 13 февраля на брифинге, текстовая версия которого опубликована на сайте НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он указал, что снаряды, топливо и запчасти "должны быть доставлены в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя".

"Понятно, что мы участвуем в гонке логистики, – сказал генсек НАТО. – Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства".

По словам Столтенберга, подобная ситуация "оказывает давление" на оборонную промышленность стран НАТО.

"К примеру, срок ожидания боеприпасов большого калибра увеличился с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через 2,5 года. Поэтому нам нужно наращивать производство. И инвестировать в наши производственные мощности", – подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг рассказал, что некоторые страны НАТО, включая США и Францию, уже подписали новые многолетние контракты с оборонными предприятиями для увеличения производства боеприпасов, что является "хорошей новостью".

"Я с нетерпением жду дальнейшего прогресса. Это важно для того, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину, в то же время защищая каждый дюйм территории Альянса", – отметил генсек НАТО.

Столтенберг также заявил, что президент РФ Владимир Путин не готовится к миру, а начинает новое наступление против Украины.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны 24 февраля 2022 года развязала Россия, предоставляет ряд стран.

Так, правительство Великобритании сообщило, что в 2023 году поставит Украине сотни тысяч снарядов на $300 млн.  

На фоне военной помощи Украине утроить производство 155-мм артснарядов собираются США.

Кроме того, наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм "Укроборонпром".

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Теги: США, Украина, НАТО, Франция, промышленность, Йенс Столтенберг, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, расходы, брифинг, топливо, логистика
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