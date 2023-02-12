Великобритания ведет переговоры о производстве оружия в Украине – СМИ

Издание отмечает, что представители британских компаний ездили в Киев для обсуждения создания совместных предприятий, которые будут производить оружие и технику по лицензии.
Другие оборонные компании стран Европы также ведут подобные переговоры с Украиной, и британские компании не хотят уступать первенство немецким и французским конкурентам, пишет The Telegraph, ссылаясь на слова одного из руководителей компаний. Любая такая сделка, скорее всего, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной, говорится в статье.
Официальные власти отказались комментировать этот вопрос, заявив, что это дело промышленности. Тем не менее такое совместное предприятие, вероятно, потребует одобрения британского премьер-министра Риши Сунака.
Советник украинского государственного производителя вооружений "Укроборонпром" Сергей Марковский на прошлой неделе публично заявил, что хочет заключить сделки с западными компаниями по производству западного оружия стандарта НАТО внутри страны, добавляет издание. Он сообщил западным представителям, что Киев стремится заключить сделки для повышения безопасности в регионе.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Британия предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский ездил с визитом в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, и провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По итогу встречи достигнута договоренность об обучении украинских пилотов в Великобритании.