Великобритания ведет переговоры о производстве оружия в Украине – СМИ

Британское оружие может производиться в Украине по лицензии, пишут СМИ Фото: EPA

Издание отмечает, что представители британских компаний ездили в Киев для обсуждения создания совместных предприятий, которые будут производить оружие и технику по лицензии.

Другие оборонные компании стран Европы также ведут подобные переговоры с Украиной, и британские компании не хотят уступать первенство немецким и французским конкурентам, пишет The Telegraph, ссылаясь на слова одного из руководителей компаний. Любая такая сделка, скорее всего, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной, говорится в статье.

Официальные власти отказались комментировать этот вопрос, заявив, что это дело промышленности. Тем не менее такое совместное предприятие, вероятно, потребует одобрения британского премьер-министра Риши Сунака.

Советник украинского государственного производителя вооружений "Укроборонпром" Сергей Марковский на прошлой неделе публично заявил, что хочет заключить сделки с западными компаниями по производству западного оружия стандарта НАТО внутри страны, добавляет издание. Он сообщил западным представителям, что Киев стремится заключить сделки для повышения безопасности в регионе.