Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для удара по Крыму в ходе весеннего наступления – СМИ

Премьер-министр Риши Сунак пообещал направить Украине дополнительную военную помощь после неожиданного визита лидера страны Владимира Зеленского в Великобританию на этой неделе, говорится в статье. В связи с этим в Британии ведутся дискуссии о том, должны ли войти в пакет противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadows класса "земля – воздух".

Источники в Министерстве обороны Украины подтвердили изданию, что страна будет готова использовать ракеты для освобождения Крыма, оккупированного Россией в 2014 году.

"Без оружия, которое мы обсуждали сегодня с Риши, и того, как Великобритания собирается помочь нам.. был бы застой, который ни к чему хорошему не приведет. Вы знаете, все это очень важно", – цитирует издание слова украинского президента, сказанные им во время визита в Великобританию 8 февраля.

"Мы имеем сильный оборонный пакет от Великобритании, мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Это наш четкий сигнал, что мы вместе пройдем весь этот сложный путь к нашей победе. Я не могу сейчас говорить обо всех деталях, но этот визит стал действительно результативным", – сказал тогда Зеленский.

Ракеты Harpoon имеют максимальную дальность до 250 км, в то время как ракеты Storm Shadow могут стрелять по целям на расстоянии более 560 км. Журналисты отмечают, что в настоящее время ведутся переговоры о количестве британских ракет большой дальности, которые могут получить Вооруженные силы Украины.

"В последние недели западные союзники, похоже, смягчили свою позицию в отношении отправки наступательных вооружений и, похоже, приняли доводы Украины о том, что Крым является оккупированной территорией и представляет собой законную цель", – приходит к выводу The Times, добавляя, что после передачи американских бомб малого диаметра GLSDB дальностью около 160 км Украина "обещала не поражать цели в России, но не исключила нанесения ударов по Крыму".