ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для удара по Крыму в ходе весеннего наступления – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
8 февраля Зеленский в Великобритании призвал Запад увеличить военную помощь для защиты от России
8 февраля Зеленский в Великобритании призвал Запад увеличить военную помощь для защиты от России
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины могут использовать поставленные Великобританией ракеты большой дальности для удара по аннексированному полуострову Крым. Об этом 10 февраля пишет британское издание The Times.

Премьер-министр Риши Сунак пообещал направить Украине дополнительную военную помощь после неожиданного визита лидера страны Владимира Зеленского в Великобританию на этой неделе, говорится в статье. В связи с этим в Британии ведутся дискуссии о том, должны ли войти в пакет противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadows класса "земля – воздух".

Источники в Министерстве обороны Украины подтвердили изданию, что страна будет готова использовать ракеты для освобождения Крыма, оккупированного Россией в 2014 году. 

"Без оружия, которое мы обсуждали сегодня с Риши, и того, как Великобритания собирается помочь нам.. был бы застой, который ни к чему хорошему не приведет. Вы знаете, все это очень важно", – цитирует издание слова украинского президента, сказанные им во время визита в Великобританию 8 февраля.

"Мы имеем сильный оборонный пакет от Великобритании, мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Это наш четкий сигнал, что мы вместе пройдем весь этот сложный путь к нашей победе. Я не могу сейчас говорить обо всех деталях, но этот визит стал действительно результативным", – сказал тогда Зеленский.

Ракеты Harpoon имеют максимальную дальность до 250 км, в то время как ракеты Storm Shadow могут стрелять по целям на расстоянии более 560 км. Журналисты отмечают, что в настоящее время ведутся переговоры о количестве британских ракет большой дальности, которые могут получить Вооруженные силы Украины.

"В последние недели западные союзники, похоже, смягчили свою позицию в отношении отправки наступательных вооружений и, похоже, приняли доводы Украины о том, что Крым является оккупированной территорией и представляет собой законную цель", – приходит к выводу The Times, добавляя, что после передачи американских бомб малого диаметра GLSDB дальностью около 160 км Украина "обещала не поражать цели в России, но не исключила нанесения ударов по Крыму".

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы у России не было чувства безнаказанности, заявил 28 января Зеленский.

2 февраля Reuters со ссылкой на двух информированных американских чиновников сообщило, что США готовят новый пакет помощи Украине на сумму более чем $1,7 млрд, включающий дальнобойное оружие. В ОП подтвердили, что ведут переговоры с союзниками по дальнобойным ракетам и штурмовой авиации.

Теги: Крым, Великобритания, агрессия, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, ракеты, Риши Сунак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
Галина ГРИШИНА
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
Галина ГРИШИНА
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
Галина ГРИШИНА
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Галина ГРИШИНА
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Галина ГРИШИНА
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
Галина ГРИШИНА
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (114799)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (91012)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (81220)
4
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (69802)
5
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (54557)
6
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (34910)
7
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (32618)
8
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (31017)
 
 
 
 