Кулеба о самолетах для Украины: Чтобы наступил день, когда появится релиз о количестве и моделях, нужно сделать день, когда говорят, что мы будем учить пилотов

Кулеба прокомментировал результаты поездки президента Владимира Зеленского в Соединенное Королевство на этой неделе.

"Британия объявила, что будет давать нам дальнобойные ракеты. Это супер новость на самом деле. Во-вторых, Британия начинает обучение украинских пилотов на самолетах НАТО… Как говорил один классик, перефразируя: "Каких намеков вам еще не хватает, чтобы понять, куда все движется?" – указал министр. – Безусловно, для того, чтобы наступил тот день, когда появится релиз о количестве и моделях самолетов, нужно сделать день, когда тебе говорят, что "мы будем учить пилотов". Вот и все".

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Зеленский нанес визит в Великобританию 8 февраля, в британском парламенте он призвал союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

В конце своего выступления перед обеими палатами парламента Великобритании Зеленский "поблагодарил всех заранее за английские самолеты".

На пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе и самолеты".