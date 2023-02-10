Кулеба о самолетах для Украины: Чтобы наступил день, когда появится релиз о количестве и моделях, нужно сделать день, когда говорят, что мы будем учить пилотов

Кулеба прокомментировал результаты поездки президента Владимира Зеленского в Соединенное Королевство на этой неделе.
"Британия объявила, что будет давать нам дальнобойные ракеты. Это супер новость на самом деле. Во-вторых, Британия начинает обучение украинских пилотов на самолетах НАТО… Как говорил один классик, перефразируя: "Каких намеков вам еще не хватает, чтобы понять, куда все движется?" – указал министр. – Безусловно, для того, чтобы наступил тот день, когда появится релиз о количестве и моделях самолетов, нужно сделать день, когда тебе говорят, что "мы будем учить пилотов". Вот и все".
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Зеленский нанес визит в Великобританию 8 февраля, в британском парламенте он призвал союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
В конце своего выступления перед обеими палатами парламента Великобритании Зеленский "поблагодарил всех заранее за английские самолеты".
На пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе и самолеты".
20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
Моравецкий 9 февраля заявил, что Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой. По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.