Украинские пилоты смогут пройти обучение в Великобритании после войны – Уоллес

Он отметил, что более "реалистично и продуктивно" смотрится то, чтобы Великобритания предоставила Украине самолеты "в долгосрочной перспективе" для обеспечения ее безопасности после окончания войны с Россией. В то же время Уоллес не исключил полностью отправку самолетов в Украину и сказал, что воздушная поддержка и поддержка движущихся войск могут быть обеспечены с помощью ракет большой дальности и беспилотников, подчеркнул BBC.

"Это не простой случай буксировки самолета к границе... Великобритания знает, что нужно Украине, и очень рада во многом помочь, пытаясь добиться эффекта... Те же самые эффекты могут быть достигнуты, но потенциально другим способом — и без месяцев, которые, конечно же, потребуются для передачи истребителей", – сказал Уоллес BBC.

Он отметил, что минобороны Британии сосредоточилось на "альтернативном обеспечении" воздушного прикрытия Украины.