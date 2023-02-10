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Украинские пилоты смогут пройти обучение в Великобритании после войны – Уоллес

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Британия сосредоточилась на "альтернативном обеспечении" воздушного прикрытия Украины, сказал Уоллес
Британия сосредоточилась на "альтернативном обеспечении" воздушного прикрытия Украины, сказал Уоллес
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, вероятно, украинские пилоты смогут пройти обучение в Великобритании уже после окончания войны. Об этом он сказал на пресс-конференции в Риме (Италия) 9 февраля, сообщил Sky News.

Он отметил, что более "реалистично и продуктивно" смотрится то, чтобы Великобритания предоставила Украине самолеты "в долгосрочной перспективе" для обеспечения ее безопасности после окончания войны с Россией. В то же время Уоллес не исключил полностью отправку самолетов в Украину и сказал, что воздушная поддержка и поддержка движущихся войск могут быть обеспечены с помощью ракет большой дальности и беспилотников, подчеркнул BBC.

"Это не простой случай буксировки самолета к границе... Великобритания знает, что нужно Украине, и очень рада во многом помочь, пытаясь добиться эффекта... Те же самые эффекты могут быть достигнуты, но потенциально другим способом — и без месяцев, которые, конечно же, потребуются для передачи истребителей", – сказал Уоллес BBC.

Он отметил, что минобороны Британии сосредоточилось на "альтернативном обеспечении" воздушного прикрытия Украины.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты.

Британский премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны страны Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может предоставить Украине.

Теги: Украина, Великобритания, истребители, Бен Уоллес
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