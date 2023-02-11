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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке предположили, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ

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В ЧВК "Вагнер" были завербованы тысячи заключенных, сообщали СМИ
В ЧВК "Вагнер" были завербованы тысячи заключенных, сообщали СМИ
Фото: depositphotos.com

В британской разведке предположили, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин перестал вербовать заключенных на войну РФ против Украины, в частности, из-за конкуренции между "Вагнером" и минобороны РФ. Об этом сообщило минобороны Великобритании 11 февраля в Twitter.

В разведке отметили, что 9 февраля Пригожин заявил, что "Вагнер" прекратил свою схему вербовки заключенных. Данные Федеральной службы исполнения наказаний России уже свидетельствовали о снижении уровня вербовки заключенных с декабря 2022 года.

"Вероятно, новости о суровых реалиях вагнеровской службы в Украине дошли до заключенных и сократили количество добровольцев. Ключевым фактором прекращения этой схемы, вероятно, является все более прямое соперничество между министерством обороны России и "Вагнером". Регулярные российские вооруженные силы, вероятно, теперь также задействовали подавляющее большинство резервистов, призванных по "частичной мобилизации". Российское руководство стоит перед трудным выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать задачи или проводить дальнейшую мобилизацию", – говорится в сообщении.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае". В начале января 2023 года Пригожин (по мнению американского Института исследования войны (ISW) – чтобы "прорекламировать" ЧВК "Вагнер") заявил, что часть вагнеровцев, воевавших в Украине, уже получила помилование в РФ.

По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.

The New York Times написала, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января.

С конца 2022 года вербовщики ЧВК "Вагнер" начали объезжать колонии по второму кругу, так как многие заключенные, отправленные на войну летом и осенью 2022 года, погибли, сообщало российское издание "Медиазона". Отмечается, что в местах лишения свободы стало гораздо меньше желающих пополнить ряды ЧВК.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, заключенные, разведка, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
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