Пригожин утверждает, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных

По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" больше не ищет наемников в колониях Скриншот: РИА ФАН / Telegram

"Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – утверждает Пригожин.

Об этом он сообщил в ответ на просьбу прокомментировать полученную якобы от заключенных информацию о том, что набор из исправительных учреждений в ЧВК будто бы не ведется уже больше месяца и сам создатель ЧВК тоже прекратил приезжать в колонии.

С конца 2022 года вербовщики ЧВК "Вагнер" начали объезжать колонии по второму кругу, так как многие заключенные, отправленные на войну летом и осенью 2022 года, погибли, сообщало в начале февраля российское издание "Медиазона", подчеркнув, что сам Пригожин больше не посещает места лишения свободы и не выступает перед осужденными.

Отмечалось, что в колониях стало гораздо меньше желающих пополнить ряды ЧВК, так как до заключенных доходит информация о больших потерях вагнеровцев. В некоторых регионах РФ, по данным юристов и правозащитников, заключенных шантажируют новыми уголовными делами, если они отказываются добровольно присоединиться к ЧВК "Вагнер".