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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин утверждает, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных

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По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" больше не ищет наемников в колониях
По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" больше не ищет наемников в колониях
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Создатель признанной в Украине международной преступной организацией частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК больше не вербует наемников в колониях. Слова российского бизнесмена приводит 9 февраля Telegram-канал "Кепка Пригожина", который освещает деятельность основателя ЧВК "Вагнер".

"Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – утверждает Пригожин.

Об этом он сообщил в ответ на просьбу прокомментировать полученную якобы от заключенных информацию о том, что набор из исправительных учреждений в ЧВК будто бы не ведется уже больше месяца и сам создатель ЧВК тоже прекратил приезжать в колонии.

С конца 2022 года вербовщики ЧВК "Вагнер" начали объезжать колонии по второму кругу, так как многие заключенные, отправленные на войну летом и осенью 2022 года, погибли, сообщало в начале февраля российское издание "Медиазона", подчеркнув, что сам Пригожин больше не посещает места лишения свободы и не выступает перед осужденными.

Отмечалось, что в колониях стало гораздо меньше желающих пополнить ряды ЧВК, так как до заключенных доходит информация о больших потерях вагнеровцев. В некоторых регионах РФ, по данным юристов и правозащитников, заключенных шантажируют новыми уголовными делами, если они отказываются добровольно присоединиться к ЧВК "Вагнер".

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае". В начале января 2023 года Пригожин (по мнению американского Института исследования войны (ISW) – чтобы "прорекламировать" ЧВК "Вагнер") заявил, что часть вагнеровцев, воевавших в Украине, уже получила помилование в РФ.

По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.

The New York Times написала, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января.

Теги: Россия, Украина, тюрьма, заключенные, наемники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, тюрьмы, ЧВК, колония, российские оккупанты
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