Начался девятый "Рамштайн". Остин сообщил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной

Встреча союзников Украины в формате "Рамштайн" сегодня проходит в Брюсселе Фото: Резніков Олексій / Facebook

Это девятая встреча союзников в таком формате, предыдущее заседание прошло в январе на авиабазе Рамштайн в Германии. Как отмечает "Суспільне", сегодняшнюю встречу называют "авиационной".

Остин, открывая заседание, заверил в долгосрочной поддержке союзников Украины. Группа решила оказывать Украине помощь в проведении весеннего контрнаступления и будет делать это в единстве, подчеркнул он.

"Эта контактная группа ясно дала понять, что мы будем поддерживать борьбу Украины за свободу в течение длительного времени и поможем Украине выстоять и продвинуться вперед во время весеннего контрнаступления. Действуя сплоченно и незамедлительно, мы вновь предоставим Украине обещанную поддержку. Мы передадим потенциал в руки обученных украинских сил, чтобы они могли объединиться на поле боя. Теперь мы знаем, как это сделать", – сказал он, цитату приводит сайт Пентагона.

Союзники по-прежнему решительно настроены поддерживать Украину, добавил Остин.

"Никто из нас не мог достичь таких результатов сам, но вместе мы предоставили Украине помощи на сумму около $50 млрд с начала российского вторжения в феврале 2022 года", – сообщил он.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III delivers opening remarks during a meeting of the Ukraine Defense Contact Group in Brussels https://t.co/Hm2AlDrWaq — Department of Defense * (@DeptofDefense) February 14, 2023