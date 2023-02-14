Начался девятый "Рамштайн". Остин сообщил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной

Это девятая встреча союзников в таком формате, предыдущее заседание прошло в январе на авиабазе Рамштайн в Германии. Как отмечает "Суспільне", сегодняшнюю встречу называют "авиационной".
Остин, открывая заседание, заверил в долгосрочной поддержке союзников Украины. Группа решила оказывать Украине помощь в проведении весеннего контрнаступления и будет делать это в единстве, подчеркнул он.
"Эта контактная группа ясно дала понять, что мы будем поддерживать борьбу Украины за свободу в течение длительного времени и поможем Украине выстоять и продвинуться вперед во время весеннего контрнаступления. Действуя сплоченно и незамедлительно, мы вновь предоставим Украине обещанную поддержку. Мы передадим потенциал в руки обученных украинских сил, чтобы они могли объединиться на поле боя. Теперь мы знаем, как это сделать", – сказал он, цитату приводит сайт Пентагона.
Союзники по-прежнему решительно настроены поддерживать Украину, добавил Остин.
"Никто из нас не мог достичь таких результатов сам, но вместе мы предоставили Украине помощи на сумму около $50 млрд с начала российского вторжения в феврале 2022 года", – сообщил он.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III delivers opening remarks during a meeting of the Ukraine Defense Contact Group in Brussels https://t.co/Hm2AlDrWaq— Department of Defense * (@DeptofDefense) February 14, 2023
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") проходит 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщил Резников.
На заседании "Рамштайна" будет обсуждаться поставка Украине истребителей, уточнил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, приоритетом является быстрая передача Киеву танков, БМП и подобной тяжелой техники.
Президент России Владимир Путин не готовится к миру, а начинает новое наступление против Украины, подчеркнул Столтенберг 13 февраля.