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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Девятый "Рамштайн". Резников встретился с Остином

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Остин и Резников встретились в Брюсселе
Остин и Резников встретились в Брюсселе
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином в Брюсселе (Бельгия) 14 февраля, где пройдет девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Об этом Остин сообщил в Twitter.

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран – участниц контактной группы едины с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", – написал Остин.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основными темами будут защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщил Резников.

На заседании "Рамштайна" будет обсуждаться поставка Украине истребителей, уточнил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, приоритетом является быстрая передача Киеву танков, БМП и подобной тяжелой техники.

Президент России Владимир Путин не готовится к миру, а начинает новое наступление против Украины, подчеркнул Столтенберг 13 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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