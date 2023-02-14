Девятый "Рамштайн". Резников встретился с Остином

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран – участниц контактной группы едины с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", – написал Остин.
It’s always a pleasure to meet with my good friend and * Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основными темами будут защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщил Резников.
На заседании "Рамштайна" будет обсуждаться поставка Украине истребителей, уточнил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, приоритетом является быстрая передача Киеву танков, БМП и подобной тяжелой техники.
Президент России Владимир Путин не готовится к миру, а начинает новое наступление против Украины, подчеркнул Столтенберг 13 февраля.