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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный накануне "Рамштайна" обсудил с главкомом сил НАТО в Европе поставки военной помощи Украине

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Победа в войне будет означать создание условий, которые "не позволят россиянам никогда в будущем напасть" на Украину, отметил Залужный (на фото) в разговоре с Каволи
Победа в войне будет означать создание условий, которые "не позволят россиянам никогда в будущем напасть" на Украину, отметил Залужный (на фото) в разговоре с Каволи
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 13 февраля провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Он отметил, что разговор состоялся накануне заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".

"Обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине и подготовки наших подразделений на территории стран-партнеров. Поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами по дальнейшим действиям", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность генералу Каволи "за глубокое понимание ситуации и значительные усилия" по приближению победы Украины.

"Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство", – резюмировал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid033xzfXYD91xAWcG2NfzxXjwptJudVk6FLaeEEb4dahnwLLwy3ZJeYE7LVyK2QwS7fl

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основными темами будут защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщил Резников.

На заседании "Рамштайна" будет обсуждаться поставка Украине истребителей, отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, приоритетом является быстрая передача Киеву танков, БМП и подобной тяжелой техники.

Путин не готовится к миру, а начинает новое наступление против Украины, подчеркнул Столтенберг 13 февраля.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, переговоры, военная помощь, ВСУ, Европа, война России против Украины, Валерий Залужный, встреча, заседание, Кристофер Каволи, контактная группа Рамштайн
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