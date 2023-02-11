Залужный в разговоре с Милли заявил, что РФ использует морские надводные дроны, что создает опасность для гражданского судоходства в Черном море

Залужный рассказал американскому генералу о российской ракетной атаке 10 февраля, а также подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и поблагодарил США за их предоставление.
"Поделился обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море. Мы также обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города", – сказал он.
По словам Залужного, залог успеха на поле боя – эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов.
"Поблагодарил генерала Милли за понимание потребностей сил обороны для отпора российской вооруженной агрессии, значительный персональный вклад в приближение нашей победы и непоколебимую поддержку Украины", – добавил главнокомандующий ВСУ.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.