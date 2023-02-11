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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный в разговоре с Милли заявил, что РФ использует морские надводные дроны, что создает опасность для гражданского судоходства в Черном море

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Залужный: На донецком направлении противник совершает ежедневно до 50 атак
Залужный: На донецком направлении противник совершает ежедневно до 50 атак
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 11 февраля провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Об этом он сообщил в Facebook.

Залужный рассказал американскому генералу о российской ракетной атаке 10 февраля, а также подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и поблагодарил США за их предоставление.

"Поделился обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море. Мы также обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города", – сказал он.

По словам Залужного, залог успеха на поле боя – эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов.

"Поблагодарил генерала Милли за понимание потребностей сил обороны для отпора российской вооруженной агрессии, значительный персональный вклад в приближение нашей победы и непоколебимую поддержку Украины", – добавил главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02TkKRWkVYErgbLJ6JgLUt8kkmy39Cjzfqfy8ZGAvqbc2byUGvQpEzRQtX6t5XV2GBl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Донецкая область, Марьинка, война России против Украины, Марк Милли, Угледар, Валерий Залужный
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