  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео

"Генерал наших надежд не дает сладких обещаний, но своими действиями мотивирует верить в победу Украины и уверяет, что у каждого 200-го россиянина есть шанс стать хорошим. Как Залужный стал тем, кто он теперь – железным генералом украинской армии и любителем котиков, смотрите в новом эпизоде. Мы хотим, чтобы история вызывала не сонливость, а восторг и удовольствие. Поэтому с 2019 года работаем над сериалом, основанным на нереальных событиях и реальных личностях", – говорится в описании серии, посвященной главнокомандующему.

Текст в эпизоде озвучили украинские артисты Ирма Витовская и Остап Ступка.

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Контекст:

Шестой сезон "Книги-мандрівки" посвящен людям, событиям, потерям и достижениям, благодаря которым Украина сохранила независимость.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне.

В интервью The Economist в декабре 2022 года Залужный сказал, что его подход к управлению войсками кардинально отличается от принципов, которые присущи российскому командованию. В украинской армии, заверил он, не принято держать порядок и дисциплину "кулаками и бицепсами" и иногда 21-летние лейтенанты командуют подчиненными, которым по 50–60 лет.

Залужный пояснил, что "религия", которую он "исповедует" при управлении ВСУ, – "быть нормальным", то есть оставаться человеком в любой ситуации. "Это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми", – сказал он.