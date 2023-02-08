Невзоров: Никто не знает, что ждать от Залужного. Он коварен и абсолютно непредсказуем

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров.

"Вот есть в мире один человек – зараза такая, – который может примерно, ну, 500-та миллионам человек либо испортить настроение, либо исправить. Причем может порадовать так, как никто не может порадовать. Фамилия этого дяденьки Залужный. Да. То есть то, что он сейчас молчит... Я уже говорил, что к числу его достоинств относится его дикое коварство", – отметил Невзоров.

По его словам, полководец "должен быть коварен".

"Полководец должен быть непредсказуем. Это же не штабной идиот Герасимов (начальник Генерального штаба РФ и недавно назначенный командующим войсками в Украине Валерий Герасимов. – "ГОРДОН"), который полтора часа одевает фуражку. Да? Перед зеркалом. Это совершенно другого типа человек. Это действительно человек войны, поцелованный Марсом в колыбели, – подчеркнул Невзоров. – Никто не знает, что можно ждать от Залужного. Он абсолютно непредсказуем и внезапен. Так, как и должен быть настоящий полководец. Он знает свое ремесло – и он может либо нас всех ввергнуть в глубочайшее уныние, либо прямо заставить пустить в пляс".

Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube