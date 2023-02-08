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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Никто не знает, что ждать от Залужного. Он коварен и абсолютно непредсказуем

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Залужный (на фото) "знает свое ремесло", отметил Невзоров
Залужный (на фото) "знает свое ремесло", отметил Невзоров
Фото: president.gov.ua

Одним из достоинств главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного есть его "дикое коварство".

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров.

"Вот есть в мире один человек – зараза такая, – который может примерно, ну, 500-та миллионам человек либо испортить настроение, либо исправить. Причем может порадовать так, как никто не может порадовать. Фамилия этого дяденьки Залужный. Да. То есть то, что он сейчас молчит... Я уже говорил, что к числу его достоинств относится его дикое коварство", – отметил Невзоров.

По его словам, полководец "должен быть коварен".

"Полководец должен быть непредсказуем. Это же не штабной идиот Герасимов (начальник Генерального штаба РФ и недавно назначенный командующим войсками в Украине Валерий Герасимов. – "ГОРДОН"), который полтора часа одевает фуражку. Да? Перед зеркалом. Это совершенно другого типа человек. Это действительно человек войны, поцелованный Марсом в колыбели, – подчеркнул Невзоров. – Никто не знает, что можно ждать от Залужного. Он абсолютно непредсказуем и внезапен. Так, как и должен быть настоящий полководец. Он знает свое ремесло – и он может либо нас всех ввергнуть в глубочайшее уныние, либо прямо заставить пустить в пляс".

Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне.

В интервью The Economist в декабре Залужный сказал, что его подход к управлению войсками кардинально отличается от принципов, которые присущи российскому командованию. В украинской армии, заверил он, не принято держать порядок и дисциплину "кулаками и бицепсами" и иногда 21-летние лейтенанты командуют подчиненными, которым по 50–60 лет.

Залужный пояснил, что "религия", которую он "исповедует" при управлении ВСУ, – "быть нормальным", то есть оставаться человеком в любой ситуации. "Это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми", – сказал он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Александр Невзоров, Украина, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, интервью, Валерий Залужный
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