Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2023
 
Новости

"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Барон, проживающий в Германии Винник готовит новые песни
По словам Барон, проживающий в Германии Винник готовит новые песни
Фото: Олег Винник / Facebook

Руководитель официального фан-клуба украинского певца Олега Винника Валерия Барон в интервью, которое 9 февраля опубликовано на украинском YouTube-канале "Зірковий", рассказала, когда артист вернется в Украину и чем занимается в Берлине (Германия).

Она призвала не осуждать Винника, не зная до конца всей информации о нем.

"Его состояние здоровье не очень позволяет быть в публичном пространстве, –  сказала Барон. –  Но он продолжает работать в студии, готовит новые песни. Это информация, которой я имею право поделиться со всеми".

Она подчеркнула, что артист, находясь за границей, "помогаем всем, чем может, чтобы приближать победу" над российскими оккупантами.

"Когда он вернется на большую сцену, точно знаю, что придут на концерт  мне очень интересно, как ему будут смотреть в глаза те, кто осуждает. Он передает, что очень скучает по Родине, по своим людям. Он очень страдает без сцены, но на данный момент стоять на сцене не может", – сообщила она.

Барон подчеркнула, что Винник не афиширует, какие именно проблемы возникли у него со здоровьем, а также не считает нужным предавать огласке свою благотворительную деятельность.

Она уточнила, что сперва это были авто для украинских защитников, а сейчас певец передает для спецподразделений приборы ночного видения и теплую одежду на передовую.

На вопрос, когда Винник вновь появится на публике вживую или виртуально, Барон заявила, что это зависит от состояния. 

"Как только он будет чувствовать, что у него есть силы обратиться к людям. Это должен быть тот Олег Анатольевич, которого мы привыкли видеть. С его улыбкой, любовью. А для этого должно быть соответствующее энергетическое состояние. А чтобы это энергетическое состояние было, должно быть соответствующее состояние здоровья", –  подытожила Барон, добавив, что это произойдет "очень скоро".

Контекст:

Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.

Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. 

В 2013 году состоялись первые сольные концерты артиста. Они прошли в Николаеве и Ялте.

В апреле 2022 года Винник разместил в Instagram последний пост, после чего перестал появляться в публичном пространстве. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

12 июля адвокат Винника в комментарии журналистам ТСН подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию стали проблемы со здоровьем. Адвокат отметила, что Винник помогает ВСУ.

Последнее свежее фото артиста в декабре 2022 года опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Олег Винник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
Дмитрий ГОРДОН
  "Два года назад я благодарил за чай, а сегодня хочу заранее поблагодарить за самолеты". Полный текст выступления Зеленского в парламенте Великобритании
  "Два года назад я благодарил за чай, а сегодня хочу заранее поблагодарить за самолеты". Полный текст выступления Зеленского в парламенте Великобритании
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи
  Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
Галина ГРИШИНА
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
Галина ГРИШИНА
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет
Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет
Галина ГРИШИНА
"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях
"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях
"Все эти гомеопаты от политики от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война
"Все эти гомеопаты от политики – от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война
"Читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Наверстываем хотя бы так". Сумская расплакалась, рассказывая о внуках в Москве
"Читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Наверстываем хотя бы так". Сумская расплакалась, рассказывая о внуках в Москве
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде
35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины
Галина ГРИШИНА
"Могу поддержать движ". 24-летняя Квиткова рассказала, как относится к алкоголю
"Могу поддержать движ". 24-летняя Квиткова рассказала, как относится к алкоголю
Козловский признался, что ему часто снится убийство Путина. Артиста попросили воплотить свой сон в жизнь
Козловский признался, что ему часто снится убийство Путина. Артиста попросили воплотить свой сон в жизнь
Галина ГРИШИНА
"Очень серьезная ситуация". Экс-супруг Ани Лорак заявил, что город, в котором он родился и жил, пострадал от землетрясения
"Очень серьезная ситуация". Экс-супруг Ани Лорак заявил, что город, в котором он родился и жил, пострадал от землетрясения
Зять Нины Матвиенко рассказал, как ему запрещено ее называть
Зять Нины Матвиенко рассказал, как ему запрещено ее называть
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 