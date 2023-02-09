"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом

Она призвала не осуждать Винника, не зная до конца всей информации о нем.
"Его состояние здоровье не очень позволяет быть в публичном пространстве, – сказала Барон. – Но он продолжает работать в студии, готовит новые песни. Это информация, которой я имею право поделиться со всеми".
Она подчеркнула, что артист, находясь за границей, "помогаем всем, чем может, чтобы приближать победу" над российскими оккупантами.
"Когда он вернется на большую сцену, точно знаю, что придут на концерт – мне очень интересно, как ему будут смотреть в глаза те, кто осуждает. Он передает, что очень скучает по Родине, по своим людям. Он очень страдает без сцены, но на данный момент стоять на сцене не может", – сообщила она.
Барон подчеркнула, что Винник не афиширует, какие именно проблемы возникли у него со здоровьем, а также не считает нужным предавать огласке свою благотворительную деятельность.
Она уточнила, что сперва это были авто для украинских защитников, а сейчас певец передает для спецподразделений приборы ночного видения и теплую одежду на передовую.
На вопрос, когда Винник вновь появится на публике вживую или виртуально, Барон заявила, что это зависит от состояния.
"Как только он будет чувствовать, что у него есть силы обратиться к людям. Это должен быть тот Олег Анатольевич, которого мы привыкли видеть. С его улыбкой, любовью. А для этого должно быть соответствующее энергетическое состояние. А чтобы это энергетическое состояние было, должно быть соответствующее состояние здоровья", – подытожила Барон, добавив, что это произойдет "очень скоро".
Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.
Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине.
В 2013 году состоялись первые сольные концерты артиста. Они прошли в Николаеве и Ялте.
В апреле 2022 года Винник разместил в Instagram последний пост, после чего перестал появляться в публичном пространстве. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.
12 июля адвокат Винника в комментарии журналистам ТСН подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию стали проблемы со здоровьем. Адвокат отметила, что Винник помогает ВСУ.
Последнее свежее фото артиста в декабре 2022 года опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.