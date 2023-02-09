"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом

Она призвала не осуждать Винника, не зная до конца всей информации о нем.

"Его состояние здоровье не очень позволяет быть в публичном пространстве, – сказала Барон. – Но он продолжает работать в студии, готовит новые песни. Это информация, которой я имею право поделиться со всеми".

Она подчеркнула, что артист, находясь за границей, "помогаем всем, чем может, чтобы приближать победу" над российскими оккупантами.

"Когда он вернется на большую сцену, точно знаю, что придут на концерт – мне очень интересно, как ему будут смотреть в глаза те, кто осуждает. Он передает, что очень скучает по Родине, по своим людям. Он очень страдает без сцены, но на данный момент стоять на сцене не может", – сообщила она.

Барон подчеркнула, что Винник не афиширует, какие именно проблемы возникли у него со здоровьем, а также не считает нужным предавать огласке свою благотворительную деятельность.

Она уточнила, что сперва это были авто для украинских защитников, а сейчас певец передает для спецподразделений приборы ночного видения и теплую одежду на передовую.

На вопрос, когда Винник вновь появится на публике вживую или виртуально, Барон заявила, что это зависит от состояния.

"Как только он будет чувствовать, что у него есть силы обратиться к людям. Это должен быть тот Олег Анатольевич, которого мы привыкли видеть. С его улыбкой, любовью. А для этого должно быть соответствующее энергетическое состояние. А чтобы это энергетическое состояние было, должно быть соответствующее состояние здоровья", – подытожила Барон, добавив, что это произойдет "очень скоро".