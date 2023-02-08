Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2023
 
Новости

Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника

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Винник, по словам его адвоката, находится в Германии
Винник, по словам его адвоката, находится в Германии
Фото: Олег Винник / Facebook

Украинский певец Арсен Мирзоян стал участником YouTube-проекта Stand Up Battle Club, запись которого состоялась 7 февраля. Отвечая на вопросы ведущих шоу, певец в том числе прокомментировал исчезновение из публичного пространства спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину своего коллеги, украинского певца Олега Винника.

"Скажи, в вашем творческом цеху артисты между собой перешептываются: "Слушай, где Винник исчез?" – спросил у Мирзояна стендапер Вадим Дзюнько.

"Кстати, нет", – признался Мирзоян.

"Вам всех пох...р?" – уточнил стендапер.

"Оказывается, что да, – подтвердил певец. – Может, кто-то интересуется, но у меня никто не спрашивал. И я не спрашивал".

"А по ощущениям нет такого: "Фух, съ...бался!" – спросил стендапер Богдан Вахнич.

"Нет", – коротко ответил певец.

Контекст:

Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.

Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. 

В 2013 году состоялись первые сольные концерты артиста. Они прошли в Николаеве и Ялте.

В апреле 2022 года Винник разместил в Instagram последний пост, после чего перестал появляться в публичном пространстве. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

12 июля адвокат Винника в комментарии журналистам ТСН подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию стали проблемы со здоровьем. Адвокат отметила, что Винник помогает ВСУ.

Последнее свежее фото артиста в декабре 2022 года опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь. 

Сам артист не комментирует свое исчезновение.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Олег Винник, Арсен Мирзоян
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