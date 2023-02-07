Ефросинина спросила у Дурнева, мог бы он полюбить Тину Кароль. Блогер ответил, почему это невозможно

Отвечая на вопрос, когда он в последний раз признавался девушке в любви, Дурнев заявил, что если и может влюбиться, то это чувство длится недолго.

"Я вообще не уверен, что могу испытывать это чувство, потому что я уже слишком взрослый для этого, – сказал Дурнев. – Могу влюбиться, там, на неделю".

"Я не знаю, как известному человеку завести сейчас серьезные отношения. Голливудские звезды распаровываются как-то сами с собой – в звезд ты не пробовал влюбиться? Тина Кароль, например? Прикинь: подкатить к Тине Кароль?" – спросила у блогера ведущая.

"Мне моложе девушки нравятся. Потому что Тина Кароль – она будто бы с мамой в один класс ходила. Я такого не припоминаю, чтобы заинтересовался женщиной своего возраста, кроме [украинской певицы] Даши [Астафьевой], конечно. Даша особенная, – ответил блогер. – Ты же так чувствуешь себя моложе, в том числе".

38-летняя Тина Кароль старше 36-летнего Дурнева на полтора года.