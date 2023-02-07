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07 февраля, 2023
 
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Ефросинина спросила у Дурнева, мог бы он полюбить Тину Кароль. Блогер ответил, почему это невозможно

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Тина Кароль старше Дурнева на полтора года
Тина Кароль старше Дурнева на полтора года
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинский блогер Алексей Дурнев признался, что ему нравятся девушки в возрасте 25–26 лет. Об этом он заявил в интервью, которое 7 февраля опубликовано на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

Отвечая на вопрос, когда он в последний раз признавался девушке в любви, Дурнев заявил, что если и может влюбиться, то это чувство длится недолго.

"Я вообще не уверен, что могу испытывать это чувство, потому что я уже слишком взрослый для этого, – сказал Дурнев.  Могу влюбиться, там, на неделю". 

"Я не знаю, как известному человеку завести сейчас серьезные отношения. Голливудские звезды распаровываются как-то сами с собой – в звезд ты не пробовал влюбиться? Тина Кароль, например? Прикинь: подкатить к Тине Кароль?" – спросила у блогера ведущая.

"Мне моложе девушки нравятся. Потому что Тина Кароль – она будто бы с мамой в один класс ходила. Я такого не припоминаю, чтобы заинтересовался женщиной своего возраста, кроме [украинской певицы] Даши [Астафьевой], конечно. Даша особенная, – ответил блогер. – Ты же так чувствуешь себя моложе, в том числе".

38-летняя Тина Кароль старше 36-летнего Дурнева на полтора года.

Контекст:

Тина Кароль не замужем. Она сама воспитывает сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в ЛондонеАртистка не афиширует личную жизнь.

Дурнев также скрывает личную жизнь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, Алексей Дурнев, Тина Кароль, Маша Ефросинина
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