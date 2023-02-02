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03 февраля, 2023
 
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"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья

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Тина Кароль: Погрузилась с головой в процесс создания нового
Тина Кароль: Погрузилась с головой в процесс создания нового
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 2 февраля обнародовала в Telegram архивные фото, на которых запечатлена в полный рост с нижнего ракурса.

Артистка позирует в кадре в джинсах и топе с пайетками, дизайн которого исключает наличие белья.

"Пока погрузилась с головой в процесс создания нового, кое-что из архива", – подписала снимки артистка.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Тина Кароль, певица
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