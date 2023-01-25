Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото

Презентация приурочена ко дню рождения певицы. Вырученные от продажи коллекции деньги будут переданы на закупку термобелья для украинских защитниц.
Коллекция состоит из трикотажных костюмов, платьев, кардиганов с принтом "ЗСУ", а также балаклавы. В пресс-релизе отмечается, что хитом коллекции стали колготки с принтом "ЗСУ".
"Колготки сразу стали хитом продаж и вся первая партия была продана через час! В настоящее время бренд заявил о дополнительной партии, которую обещают выпустить в продажу в начале февраля", – сообщила команда артистки.
Это первая полноценная коллекция женской одежды, созданная Тиной Кароль в соавторстве с украинскими дизайнерами.
Ранее певица выпускала именные колготы, платье, обувь и ежедневник.