Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото

Дополнительная партия колгот с принтом "ЗСУ" из коллекции одежды Тины Кароль появится в феврале Фото предоставлено командой Тины Кароль

Презентация приурочена ко дню рождения певицы. Вырученные от продажи коллекции деньги будут переданы на закупку термобелья для украинских защитниц.

Коллекция состоит из трикотажных костюмов, платьев, кардиганов с принтом "ЗСУ", а также балаклавы. В пресс-релизе отмечается, что хитом коллекции стали колготки с принтом "ЗСУ".

"Колготки сразу стали хитом продаж и вся первая партия была продана через час! В настоящее время бренд заявил о дополнительной партии, которую обещают выпустить в продажу в начале февраля", – сообщила команда артистки.

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