Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2023
 
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Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото

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Дополнительная партия колгот с принтом "ЗСУ" из коллекции одежды Тины Кароль появится в феврале
Дополнительная партия колгот с принтом "ЗСУ" из коллекции одежды Тины Кароль появится в феврале
Фото предоставлено командой Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль в партнерстве с украинским брендом One by One выпустила коллекцию женской одежды в поддержку украинских защитниц под слоганом "Вільні створювати одну історію". Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда артистки 25 января.

Презентация приурочена ко дню рождения певицы. Вырученные от продажи коллекции деньги будут переданы на закупку термобелья для украинских защитниц.

Коллекция состоит из трикотажных костюмов, платьев, кардиганов с принтом "ЗСУ", а также балаклавы. В пресс-релизе отмечается, что хитом коллекции стали колготки с принтом "ЗСУ". 

"Колготки сразу стали хитом продаж и вся первая партия была продана через час! В настоящее время бренд заявил о дополнительной партии, которую обещают выпустить в продажу в начале февраля", – сообщила команда артистки.

Контекст:

Это первая полноценная коллекция женской одежды, созданная Тиной Кароль в соавторстве с украинскими дизайнерами.

Ранее певица выпускала именные колготы, платье, обувь и ежедневник.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Тина Кароль
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