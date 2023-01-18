"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес

37-летняя певица подчеркнула, что впервые публично говорит о весе своего тела. По словам Тины Кароль, ей удалось похудеть, потому что она изменила питание.

"Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла, что это "развод". Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду, – написала артистка. – Инсулин – вся беда здесь. Доброе утро мои 53,3 и спасибо, что со мной. Мама, я норм, иду завтракать".