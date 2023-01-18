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18 января, 2023
 
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"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес

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Тина Кароль: Это целая индустрия похудение, где невыгодно говорить правду
Тина Кароль: Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду
Фото: tinakaroll_fan / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 18 января в Telegram сообщила, что ее вес сейчас составляет 53,3 кг. Ранее артистка весила 58,4 кг.

37-летняя певица подчеркнула, что впервые публично говорит о весе своего тела. По словам Тины Кароль, ей удалось похудеть, потому что она изменила питание.

"Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла, что это "развод". Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду,  написала артистка. – Инсулин – вся беда здесь. Доброе утро мои 53,3 и спасибо, что со мной. Мама, я норм, иду завтракать".

Контекст:

В конце августа 2022 года поклонники Тины Кароль обратили внимание на то, что певица заметно постройнела. Артистка подтвердила их догадки, но не стала рассказывать, как именно похудела.

Теги: Тина Кароль, певица, похудение
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