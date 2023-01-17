Поляковой – 44. Как певица выглядела в детстве, в 16 и 18 лет. Фото

Так Полякова выглядела в детстве.

Артистка также публиковала в сети фото, на котором запечатлена 13-летней.

На этом фото певице 16 лет.

А здесь – 18.

Контекст:

Летом 2022 года Полякова призналась, что ей на самом деле 43 года, а не 38, как она утверждала ранее.

"Я никогда не говорила о своем возрасте, а теперь говорю. Потому что эти вещи были важными для меня. Я скрывала свой возраст. Мне казалось это важным", – объяснила певица.