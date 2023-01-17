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17 января, 2023
 
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Поляковой – 44. Как певица выглядела в детстве, в 16 и 18 лет. Фото

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Ранее Полякова скрывала свой настоящий возраст
Ранее Полякова скрывала свой настоящий возраст
Фото: Оля Полякова / Facebook

17 января украинской певице Оле Поляковой исполнилось 44 года. Интернет-издание "ГОРДОН" собрало архивные снимки артистки, на которых она запечатлена в детстве, подростковом возрасте и юношеские годы.

Так Полякова выглядела в детстве.

Артистка также публиковала в сети фото, на котором запечатлена 13-летней.

На этом фото певице 16 лет.

А здесь – 18.

Контекст:

Летом 2022 года Полякова призналась, что ей на самом деле 43 года, а не 38, как она утверждала ранее. 

"Я никогда не говорила о своем возрасте, а теперь говорю. Потому что эти вещи были важными для меня. Я скрывала свой возраст. Мне казалось это важным",  объяснила певица.

Теги: Оля Полякова, певица
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