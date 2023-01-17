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17 января, 2023
 
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"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам

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Полякова: Если хотите меня поздравить и сделать подарок, задонатьте детям-сиротам
Полякова: Если хотите меня поздравить и сделать подарок, задонатьте детям-сиротам
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 17 января, в день своего 44-летия, обратилась в Instagram к поклонникам, которые хотели бы ее поздравить, и попросила сделать донат в поддержку фонда "Детство без войны", который помогает детям-сиротам.

"Сегодня день нового года моей жизни! Прошлый год изменил меня, как и всех: раздавил, ошеломил бедой, разбил, выгнал из дома, забрал планы и достижения, отсеял из жизни многих людей, забрал веру. И в то же время поразил человечностью, самоотверженностью, храбростью, несокрушимостью, сочувствием. Познакомил с новыми прекрасными людьми, сделал сильнее, глубже, взрослее, – написала артистка. – Если хотите меня поздравить и сделать подарок, задонатьте детям-сиротам", – попросила артистка.

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Теги: Оля Полякова, певица
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