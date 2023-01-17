"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам

"Сегодня день нового года моей жизни! Прошлый год изменил меня, как и всех: раздавил, ошеломил бедой, разбил, выгнал из дома, забрал планы и достижения, отсеял из жизни многих людей, забрал веру. И в то же время поразил человечностью, самоотверженностью, храбростью, несокрушимостью, сочувствием. Познакомил с новыми прекрасными людьми, сделал сильнее, глубже, взрослее, – написала артистка. – Если хотите меня поздравить и сделать подарок, задонатьте детям-сиротам", – попросила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)