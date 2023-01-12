Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2023
 
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Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи

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Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи / Бульвар Шоубиз

Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова за границей отказала поклоннику из РФ в совместном селфи. Об этом артистка рассказала в новом выпуске YouTube-шоу "Дорослі дівчата", которое ведет вместе с украинской ведущей Машей Ефросининой.

По словам артистки, диалог с россиянином произошел 19 сентября в Лондоне (Великобритания). Певица отметила, что в тот день проходило прощание с королевой Елизаветой II и она с младшей дочерью отправилась посмотреть на церемонию. 

"Перлись мы туда в очереди, где-то часов пять. Ждали этот катафалк, увидели одну фару от машины, но типа побывали на похоронах. Потом выходим оттуда. Алиса вообще ничего не увидела, потому что рост еще не тот, – рассказала Полякова. – Идем уставшие. Она ноет, дергает меня и дергает. Я оборачиваюсь, внутри все клокочет, я шесть часов на ногах, поворачиваюсь и на всю улицу кричу: "Я не виновата, что проклятые рашисты напали на Украину. Мы не можем поехать домой!" Идет рядом какой-то чувак и говорит: "Мы ни на кого не нападали". Я поворачиваюсь к нему и говорю: "Пошел на х...й!" А он мне говорит: "Можно фото? – "Пошел на х...й!
Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Теги: война России против Украины, Оля Полякова, певица
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