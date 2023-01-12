Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи

По словам артистки, диалог с россиянином произошел 19 сентября в Лондоне (Великобритания). Певица отметила, что в тот день проходило прощание с королевой Елизаветой II и она с младшей дочерью отправилась посмотреть на церемонию.

"Перлись мы туда в очереди, где-то часов пять. Ждали этот катафалк, увидели одну фару от машины, но типа побывали на похоронах. Потом выходим оттуда. Алиса вообще ничего не увидела, потому что рост еще не тот, – рассказала Полякова. – И дем уставшие. Она ноет, дергает меня и дергает. Я оборачиваюсь, внутри все клокочет, я шесть часов на ногах, поворачиваюсь и на всю улицу кричу: "Я не виновата, что проклятые рашисты напали на Украину. Мы не можем поехать домой!" Идет рядом какой-то чувак и говорит: "Мы ни на кого не нападали". Я поворачиваюсь к нему и говорю: "Пошел на х...й!" А он мне говорит: "Можно фото? – "Пошел на х...й! "