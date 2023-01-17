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17 января, 2023
 
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"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии

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Тина Кароль: Настрой свои ощущения на интуицию
Тина Кароль: Настрой свои ощущения на интуицию
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 17 января в Telegram разместила кадры из новой фотосессии, на которых она запечатлена в фотостудии с дальнего ракурса.

Певица позирует в кадре, сидя на полу.

"Человек и есть храм.
Вся сила – в тебе.
Религия  это ты.
Мистика  это ты.
Настрой свои ощущения на интуицию.
Доверься природе, заложенной звездами", – написала артистка.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Тина Кароль, певица, фото
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