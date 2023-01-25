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25 января, 2023
 
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Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после

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Тина Кароль призналась, что сидела на диетах с 15 лет
Тина Кароль призналась, что сидела на диетах с 15 лет
Фото: tinakaroll_fan / Instagram, Тіна Кароль / Facebook

25 января украинской певице Тине Кароль исполняется 38 лет. Накануне своего дня рождения артистка впервые озвучила свой вес – он составляет 53,3 кг. Ранее певица весила 58,4 кг.

По словам Тины Кароль, она с 15 лет придерживалась различных диет, стремясь похудеть "как самостоятельно, так и за любые деньги", но сделать ей это удалось только после того, как она изменила свое питание.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку архивных снимков знаменитости, на которых она запечатлена до похудения в разные периоды своей жизни.

В 2005 году певица выглядела вот так.

А так была запечатлена на одном из снимков, опубликованных на странице ее фан-аккаунта в Instagram.

"Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла, что это "развод". Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду", – рассказывала в январе 2023 года Тина Кароль о своем похудении. 

На то, что артистка заметно постройнела, ее поклонники обратили внимание в августе 2022 года.

Вскоре певица подтвердила их догадки, но не стала рассказывать, как именно ей это удалось.

До похудения певица появлялась на публике в том числе в нарядах свободного кроя.

А также в платьях, подчеркивающих фигуру.

На снимках с поклонниками артистка выглядела вот так.

Сейчас 38-летняя певица выглядит вот так.

Контекст:

Тина Кароль часто делится с поклонниками снимками и видео со своих тренировок в зале, а также демонстрирует поклонникам свое умение стоять на гвоздях.

Певица следит за питанием и рассказывает в своем Telegram-канале о принципах, которых придерживается в еде.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Тина Кароль, певица, похудение
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