Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после

Тина Кароль призналась, что сидела на диетах с 15 лет Фото: tinakaroll_fan / Instagram, Тіна Кароль / Facebook

По словам Тины Кароль, она с 15 лет придерживалась различных диет, стремясь похудеть "как самостоятельно, так и за любые деньги", но сделать ей это удалось только после того, как она изменила свое питание.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку архивных снимков знаменитости, на которых она запечатлена до похудения в разные периоды своей жизни.

В 2005 году певица выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Фан-клуб Тины Кароль * (@tinakaroll_fan)

А так была запечатлена на одном из снимков, опубликованных на странице ее фан-аккаунта в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Фан-клуб Тины Кароль * (@tinakaroll_fan)

"Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла, что это "развод". Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду", – рассказывала в январе 2023 года Тина Кароль о своем похудении.

На то, что артистка заметно постройнела, ее поклонники обратили внимание в августе 2022 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Фан-клуб Тины Кароль * (@tinakaroll_fan)

Вскоре певица подтвердила их догадки, но не стала рассказывать, как именно ей это удалось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Фан-клуб Тины Кароль * (@tinakaroll_fan)

До похудения певица появлялась на публике в том числе в нарядах свободного кроя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Фан-клуб Тины Кароль * (@tinakaroll_fan)

А также в платьях, подчеркивающих фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Фан-клуб Тины Кароль * (@tinakaroll_fan)

На снимках с поклонниками артистка выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Фан-клуб Тины Кароль * (@tinakaroll_fan)

Сейчас 38-летняя певица выглядит вот так.