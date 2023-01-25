Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после

По словам Тины Кароль, она с 15 лет придерживалась различных диет, стремясь похудеть "как самостоятельно, так и за любые деньги", но сделать ей это удалось только после того, как она изменила свое питание.
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку архивных снимков знаменитости, на которых она запечатлена до похудения в разные периоды своей жизни.
В 2005 году певица выглядела вот так.
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А так была запечатлена на одном из снимков, опубликованных на странице ее фан-аккаунта в Instagram.
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"Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла, что это "развод". Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду", – рассказывала в январе 2023 года Тина Кароль о своем похудении.
На то, что артистка заметно постройнела, ее поклонники обратили внимание в августе 2022 года.
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Вскоре певица подтвердила их догадки, но не стала рассказывать, как именно ей это удалось.
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До похудения певица появлялась на публике в том числе в нарядах свободного кроя.
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А также в платьях, подчеркивающих фигуру.
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На снимках с поклонниками артистка выглядела вот так.
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Сейчас 38-летняя певица выглядит вот так.
Тина Кароль часто делится с поклонниками снимками и видео со своих тренировок в зале, а также демонстрирует поклонникам свое умение стоять на гвоздях.
Певица следит за питанием и рассказывает в своем Telegram-канале о принципах, которых придерживается в еде.