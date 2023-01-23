Бульвар Шоубиз
 
23 января, 2023
 
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"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Квиткова: Надеюсь, этой персоне легче, когда она танцует на "костях"
Квиткова: Надеюсь, этой персоне легче, когда она танцует на "костях"
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский блогер, победительница шоу "Холостяк" на СТБ Даша Квиткова после того, как сообщила о расставании со своим мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным, 22 января в Instagram Stories разместила пост, который адресовала "одной медиаперсоне".

"По поводу поста одной медиаперсоны. Единственное, что я могу прокомментировать, – так это то, что эта персона – в каждой жопе затычка. Надеюсь, этой персоне легче, когда она танцует на "костях" (не только наших), пытаясь выехать и украшая себя", – написала блогер.

Она не уточнила, кому адресовано ее обращение.

Скриншот: kvittkova / Instagram
Скриншот: kvittkova / Instagram

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у них родился сынОсенью 2022 года супруги обвенчались.

В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. Квиткова подтвердила слухи о расставании 21 января и заявила, что была инициатором этого решения. Блогер призналась, что ее мужу не нравилось то, что она много работает. Добрынин в своем посте заявил, что расставание стало их общим решением.

Теги: скандал, Холостяк, Дарья Квиткова
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