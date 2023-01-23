"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"

"По поводу поста одной медиаперсоны. Единственное, что я могу прокомментировать, – так это то, что эта персона – в каждой жопе затычка. Надеюсь, этой персоне легче, когда она танцует на "костях" (не только наших), пытаясь выехать и украшая себя", – написала блогер.
Она не уточнила, кому адресовано ее обращение.
В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у них родился сын. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. Квиткова подтвердила слухи о расставании 21 января и заявила, что была инициатором этого решения. Блогер призналась, что ее мужу не нравилось то, что она много работает. Добрынин в своем посте заявил, что расставание стало их общим решением.