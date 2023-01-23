"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"

Квиткова: Надеюсь, этой персоне легче, когда она танцует на "костях" Фото: kvittkova / Instagram

"По поводу поста одной медиаперсоны. Единственное, что я могу прокомментировать, – так это то, что эта персона – в каждой жопе затычка. Надеюсь, этой персоне легче, когда она танцует на "костях" (не только наших), пытаясь выехать и украшая себя", – написала блогер.

Она не уточнила, кому адресовано ее обращение.