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22 января, 2023
 
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35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания

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В мае 2020 года Квиткова и Добрынин поженились
В мае 2020 года Квиткова и Добрынин поженились
Фото: kvittkova / Instagram

35-летний украинский ведущий Никита Добрынин 21 января в Instagram прокомментировал заявление своей жены, 24-летнего украинского блогера Даши Квитковой о том, что они разъехались и больше не живут вместе.

Квиткова сообщила о разводе 21 января в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой. По словам Квитковой, она была инициатором расставания. Блогер призналась, что ее мужу не нравилось то, что она много работает.

"В какой-то момент мы поняли, что пресытились друг другом. У нас была разная скорость. Я пру, мне надо, а у него немного другая скорость", – сказала она.

Добрынин в своем посте заявил, что расставание стало их общим решением.

"Что касается интервью, то могу только добавить, что быть порознь сейчас  наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не случилось. Я верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", – написал он.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. 13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

Теги: Никита Добрынин, Дарья Квиткова, расставание
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