35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания

Квиткова сообщила о разводе 21 января в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой. По словам Квитковой, она была инициатором расставания. Блогер призналась, что ее мужу не нравилось то, что она много работает.

"В какой-то момент мы поняли, что пресытились друг другом. У нас была разная скорость. Я пру, мне надо, а у него немного другая скорость", – сказала она.

Добрынин в своем посте заявил, что расставание стало их общим решением.

"Что касается интервью, то могу только добавить, что быть порознь сейчас – наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не случилось. Я верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НІКІТА ДОБРИНІН (@nikitadobrynin)