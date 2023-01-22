35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания

Квиткова сообщила о разводе 21 января в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой. По словам Квитковой, она была инициатором расставания. Блогер призналась, что ее мужу не нравилось то, что она много работает.
"В какой-то момент мы поняли, что пресытились друг другом. У нас была разная скорость. Я пру, мне надо, а у него немного другая скорость", – сказала она.
Добрынин в своем посте заявил, что расставание стало их общим решением.
"Что касается интервью, то могу только добавить, что быть порознь сейчас – наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не случилось. Я верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", – написал он.
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Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. 13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом. Осенью 2022 года супруги обвенчались.