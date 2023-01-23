"Муж еще пожалеет", "Решила показать, кого он потерял". 24-летняя Квиткова после расставания с 35-летним мужем снялась в платье без белья

24-летняя Квиткова оставила пост без комментариев. Снимки из новой фотосессии блогер разместила после заявления о расставании со своим мужем, 35-летним украинским ведущим Никитой Добрыниным.

По словам Квитковой, она была инициатором расставания. Блогер призналась, что ее мужу не нравилось то, что она много работает. Добрынин в своем посте заявил, что расставание стало их общим решением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

Блогер также опубликовала видео, которое было снято во время фотосессии. В ролике Квиткова позирует, повернувшись лицом к камере и демонстрируя дизайн платья с нового ракурса.

"Когда решила показать, кого он потерял", – отреагировали в сети.

"Муж еще пожалеет, что потерял такую королеву", – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)