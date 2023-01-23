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23 января, 2023
 
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"Муж еще пожалеет", "Решила показать, кого он потерял". 24-летняя Квиткова после расставания с 35-летним мужем снялась в платье без белья

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Летом 2021 года Квиткова родила первенца
Летом 2021 года Квиткова родила первенца
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский блогер, победительница шоу "Холостяк" на СТБ Даша Квиткова 22 января разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена со спины в черном платье с вырезами, дизайн которого исключает наличие белья.

24-летняя Квиткова оставила пост без комментариев. Снимки из новой фотосессии блогер разместила после заявления о расставании со своим мужем, 35-летним украинским ведущим Никитой Добрыниным.

По словам Квитковой, она была инициатором расставания. Блогер призналась, что ее мужу не нравилось то, что она много работает. Добрынин в своем посте заявил, что расставание стало их общим решением.

Блогер также опубликовала видео, которое было снято во время фотосессии. В ролике Квиткова позирует, повернувшись лицом к камере и демонстрируя дизайн платья с нового ракурса.

"Когда решила показать, кого он потерял", – отреагировали в сети.

"Муж еще пожалеет, что потерял такую королеву", – написали подписчики.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары.

Теги: мода и красота, Дарья Квиткова, блогер
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"Муж еще пожалеет", "Решила показать, кого он потерял". 24-летняя Квиткова после расставания с 35-летним мужем снялась в платье без белья
"Муж еще пожалеет", "Решила показать, кого он потерял". 24-летняя Квиткова после расставания с 35-летним мужем снялась в платье без белья
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