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20 января, 2023
 
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"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу

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В финале шоу Топольский выбрал Лозовицкую
В финале шоу Топольский выбрал Лозовицкую
Фото: holostyakstb / Instagram

Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" на СТБ Алекс Топольский расстался со своей избранницей, киевской моделью Катериной Лозовицкой после завершения проекта. Об этом стало известно 20 января после выхода пост-шоу "Холостяк" в эфире СТБ. Новость опубликована на странице канала в Instagram.

"Ну что, 12-й сезон проекта "Холостяк" официально закончен, и мы узнали главное  к сожалению, Алекс и Катя не вместе. Жизнь непредсказуема и сложна", – говорится в публикации.

"Сказочке конец, кто слушал  молодец. Мелодрамы отдыхают", – отреагировали зрители под соответствующим постом ведущего шоу Григория Решетника.

"Ой, я так удивлена", – сыронизировали в сети.

Контекст:

Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.

Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Премьера нового сезона с участием Топольского была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Шоу начали транслировать в конце октября, показ последнего эпизода состоялся 13 января 2023 года.

Теги: Холостяк, Александр Топольский
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