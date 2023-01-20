"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу

"Ну что, 12-й сезон проекта "Холостяк" официально закончен, и мы узнали главное – к сожалению, Алекс и Катя не вместе. Жизнь непредсказуема и сложна", – говорится в публикации.
"Сказочке конец, кто слушал – молодец. Мелодрамы отдыхают", – отреагировали зрители под соответствующим постом ведущего шоу Григория Решетника.
"Ой, я так удивлена", – сыронизировали в сети.
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Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.
Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Премьера нового сезона с участием Топольского была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Шоу начали транслировать в конце октября, показ последнего эпизода состоялся 13 января 2023 года.