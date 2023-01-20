"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу

"Ну что, 12-й сезон проекта "Холостяк" официально закончен, и мы узнали главное – к сожалению, Алекс и Катя не вместе. Жизнь непредсказуема и сложна", – говорится в публикации.

"Сказочке конец, кто слушал – молодец. Мелодрамы отдыхают", – отреагировали зрители под соответствующим постом ведущего шоу Григория Решетника.

"Ой, я так удивлена", – сыронизировали в сети.

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