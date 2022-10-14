Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"

Главным героем шоу стал проживающий в США украинский предприниматель Александр Топольский.

"Съемки проекта прошли до 24 февраля. С началом полномасштабного вторжения России Алекс присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide, чтобы помогать украинкам с детьми, вынужденным ради безопасности временно выехать за границу, – говорится в анонсе. – Проект будет выходить на украинском языке".

Контекст:

Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.

Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Премьера нового сезона с участием Топольского была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за нападения РФ на Украину.

22 августа стало известно, что шоу выйдет в эфир этой осенью, но в день премьеры продюсеры приняли решение ее отменить.