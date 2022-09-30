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30 сентября, 2022
 
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Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"

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Герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Топольский проживает в США
Герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Топольский проживает в США
Фото: alexander_topolsky / Instagram

Премьера нового, 12-го сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ, которая должна была состоятся 30 сентября, перенесена. Об этом сообщается в анонсе, который опубликован на странице проекта в Instagram.

"Мы переносим премьеру проекта "Холостяк" по производственным причинам. Реалити обязательно состоится этой осенью. О новой дате старта будет объявлено позже", – говорится в публикации.

Контекст:

Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.

Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Главным героем нового сезона стал украинский бизнесмен Александр Топольский, который проживает в Майами (США). Премьера нового сезона была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за нападения РФ на Украину.

22 августа стало известно, что шоу выйдет в эфир этой осенью.

Теги: СТБ, Холостяк, шоу, Александр Топольский
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