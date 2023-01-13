В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"

Демин, который долгое время дружит с Топольским, признался, что называет мать своего друга тетей Наташей.

Он отметил, что женщина поддерживала его в сложные периоды жизни.

Контекст:

Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.

Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Премьера нового сезона с участием Топольского была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Премьера нового сезона состоялась в конце октября. 13 января состоится показ финального эпизода проекта.