"Предложили меньшую сумму, чем мы хотели". Дурнев заявил, что отказался от участия в шоу "Холостяк" из-за денег

"Продюсеры сказали, что на площадке нужно провести минимум 50 съемочных дней. Один раз в 10 дней – выходной. Мой коммерческий директор посчитала, сколько мы за это время не сделаем своего контента, сколько заработаем от моего участия в "Холостяке", и решили отказаться от предложения, – сказал Дурнев. – Мне предложили в четыре раза меньшую сумму, чем мы хотели".
Отвечая на вопрос о личной жизни, 36-летний блогер признался, что сейчас не состоит в отношениях.
Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.
Премьера нового сезона шоу запланирована на конец октября. Главным героем проекта стал американский бизнесмен украинского происхождения Александр Топольский.
Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").
Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор".
После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшн. Вел шоу "Дурнев +1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV".
Сейчас развивает свой YouTube-канал.