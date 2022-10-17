"Предложили меньшую сумму, чем мы хотели". Дурнев заявил, что отказался от участия в шоу "Холостяк" из-за денег

Дурнев о шоу "Холостяк": Продюсеры сказали, что на площадке нужно провести минимум 50 съемочных дней Фото: aleksey_durnev / Instagram

"Продюсеры сказали, что на площадке нужно провести минимум 50 съемочных дней. Один раз в 10 дней – выходной. Мой коммерческий директор посчитала, сколько мы за это время не сделаем своего контента, сколько заработаем от моего участия в "Холостяке", и решили отказаться от предложения, – сказал Дурнев. – Мне предложили в четыре раза меньшую сумму, чем мы хотели".

Отвечая на вопрос о личной жизни, 36-летний блогер признался, что сейчас не состоит в отношениях.