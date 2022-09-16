Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой

"Уважаемые, сегодня каждый украинец – воин! Мы боремся со злом не за земле и границах, а за право существования нашего народа. Отрадно видеть, как многие люди до сих пор не теряют пыл и делают немыслимое ради приближения нашей победы. Стало ясно, что буквально каждый может быть воином Украины, имея свое индивидуальное оружие", – написал он.
Дурнев отметил, что некоторым людям стыдно, что они сейчас не на фронте, а в относительно безопасном месте – в кафешке или в офисе.
"Но ведь вы здесь, без автомата, однако не без возможности лупить противника. Война имеет множество фронтов. Умной головой и искусными руками ваши ресурсы и таланты можно превратить в тяжелое оружие против врага. Это может быть что угодно: сплетенная вами маскировочная сетка, сообщение в Twitter с отметкой иностранного политика, деньги, трансформированные в донаты, Javelin, из которого ты стреляешь по российскому танку, государственная работа, приготовленная еда для военных или переселенцев, организация митинга или ивента для детей, верстка важного информационного поста для Instagram. Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока наши ВСУ уничтожают их на передовой", – заявил он.
Телеведущий акцентировал внимание на том, что нужно выбрать оружие, которым можно удачно пользоваться, и "со всей своей казацкой силы "лупить эту скалу", чтобы у них искры из глаз сыпались".
Дурнев добавил, что нужно найти свою суперсилу и направить ее на приближение победы Украины, восстановление справедливости и территориальной целостности страны.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.
Телеведущий призвал подписчиков приближать победу своими силами, уделяя хотя бы полчаса в день хорошим делам.