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16 сентября, 2022
 
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Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой

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Дурнев: Каждый может быть воином Украины, имея свое индивидуальное оружие
Дурнев: Каждый может быть воином Украины, имея свое индивидуальное оружие
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский блогер Алексей Дурнев 15 сентября в Instagram рассказал, как можно приблизить победу Украины в войне против российского агрессора.

"Уважаемые, сегодня каждый украинец – воин! Мы боремся со злом не за земле и границах, а за право существования нашего народа. Отрадно видеть, как многие люди до сих пор не теряют пыл и делают немыслимое ради приближения нашей победы. Стало ясно, что буквально каждый может быть воином Украины, имея свое индивидуальное оружие", – написал он.

Дурнев отметил, что некоторым людям стыдно, что они сейчас не на фронте, а в относительно безопасном месте – в кафешке или в офисе.

"Но ведь вы здесь, без автомата, однако не без возможности лупить противника. Война имеет множество фронтов. Умной головой и искусными руками ваши ресурсы и таланты можно превратить в тяжелое оружие против врага. Это может быть что угодно: сплетенная вами маскировочная сетка, сообщение в Twitter с отметкой иностранного политика, деньги, трансформированные в донаты, Javelin, из которого ты стреляешь по российскому танку, государственная работа, приготовленная еда для военных или переселенцев, организация митинга или ивента для детей, верстка важного информационного поста для Instagram. Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока наши ВСУ уничтожают их на передовой", – заявил он.

Телеведущий акцентировал внимание на том, что нужно выбрать оружие, которым можно удачно пользоваться, и "со всей своей казацкой силы "лупить эту скалу", чтобы у них искры из глаз сыпались".

Дурнев добавил, что нужно найти свою суперсилу и направить ее на приближение победы Украины, восстановление справедливости и территориальной целостности страны.

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

Контекст:

Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.

Телеведущий призвал подписчиков приближать победу своими силами, уделяя хотя бы полчаса в день хорошим делам.

Теги: Россия, Украина, оружие, война, военные, война России против Украины, Алексей Дурнев, блогеры, телеведущий, россияне
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