Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой

"Уважаемые, сегодня каждый украинец – воин! Мы боремся со злом не за земле и границах, а за право существования нашего народа. Отрадно видеть, как многие люди до сих пор не теряют пыл и делают немыслимое ради приближения нашей победы. Стало ясно, что буквально каждый может быть воином Украины, имея свое индивидуальное оружие", – написал он.

Дурнев отметил, что некоторым людям стыдно, что они сейчас не на фронте, а в относительно безопасном месте – в кафешке или в офисе.

"Но ведь вы здесь, без автомата, однако не без возможности лупить противника. Война имеет множество фронтов. Умной головой и искусными руками ваши ресурсы и таланты можно превратить в тяжелое оружие против врага. Это может быть что угодно: сплетенная вами маскировочная сетка, сообщение в Twitter с отметкой иностранного политика, деньги, трансформированные в донаты, Javelin, из которого ты стреляешь по российскому танку, государственная работа, приготовленная еда для военных или переселенцев, организация митинга или ивента для детей, верстка важного информационного поста для Instagram. Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока наши ВСУ уничтожают их на передовой", – заявил он.

Телеведущий акцентировал внимание на том, что нужно выбрать оружие, которым можно удачно пользоваться, и "со всей своей казацкой силы "лупить эту скалу", чтобы у них искры из глаз сыпались".

Дурнев добавил, что нужно найти свою суперсилу и направить ее на приближение победы Украины, восстановление справедливости и территориальной целостности страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексiй Дурнєв (@aleksey_durnev)

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