Дурнев назвал главную причину разводов во время войны

"Знаете, почему так много пар разошлось во время войны? В каждой украинке и каждом украинце произошла трансформация ценностей, и оказалось, что у некоторых пар они перестали совпадать. Но, конечно, любую жопу, самую глубокую и темную, могут пройти любящие люди", – написал Дурнев.
По словам блогера, именно любовь является тем клеем, который выдерживает все.
"Любовь переживет войну, срывы, слезы, новые конченные хобби, депрессию, боль, замкнутость, расстояние, "извини, я отправил весь аванс на ВСУ", разлуку, потери, выгорание. Любовь победит все. Поэтому так важно подпитывать ее. С ней проще проходить трансформации", – подытожил Дурнев.
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину о расставании со своими партнерами заявили многие украинские знаменитости, среди которых украинский актер Тарас Цимбалюк, певица Наталья Валевская, украинский актер Дмитрий Ступка.
Одними из первых о том, что они больше не пара, заявили украинские певцы Надя Дорофеева и Dantes. По словам артистов, они расстались еще до 24 февраля, но скрывали это.