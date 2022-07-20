Дурнев назвал главную причину разводов во время войны

"Знаете, почему так много пар разошлось во время войны? В каждой украинке и каждом украинце произошла трансформация ценностей, и оказалось, что у некоторых пар они перестали совпадать. Но, конечно, любую жопу, самую глубокую и темную, могут пройти любящие люди", – написал Дурнев.

По словам блогера, именно любовь является тем клеем, который выдерживает все.

"Любовь переживет войну, срывы, слезы, новые конченные хобби, депрессию, боль, замкнутость, расстояние, "извини, я отправил весь аванс на ВСУ", разлуку, потери, выгорание. Любовь победит все. Поэтому так важно подпитывать ее. С ней проще проходить трансформации", – подытожил Дурнев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Дурнев (@aleksey_durnev)