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20 июля, 2022
 
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Дурнев назвал главную причину разводов во время войны

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Дурнев: Любовь победит все
Дурнев: Любовь победит все
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский блогер Алексей Дурнев считает, что причиной разводов во время войны является трансформация ценностей. Об этом он написал 20 июля в Instagram.

"Знаете, почему так много пар разошлось во время войны? В каждой украинке и каждом украинце произошла трансформация ценностей, и оказалось, что у некоторых пар они перестали совпадать. Но, конечно, любую жопу, самую глубокую и темную, могут пройти любящие люди", – написал Дурнев.

По словам блогера, именно любовь является тем клеем, который выдерживает все.

"Любовь переживет войну, срывы, слезы, новые конченные хобби, депрессию, боль, замкнутость, расстояние, "извини, я отправил весь аванс на ВСУ", разлуку, потери, выгорание. Любовь победит все. Поэтому так важно подпитывать ее. С ней проще проходить трансформации", – подытожил Дурнев.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину о расставании со своими партнерами заявили многие украинские знаменитости, среди которых украинский актер Тарас Цимбалюк, певица Наталья Валевская, украинский актер Дмитрий Ступка.

Одними из первых о том, что они больше не пара, заявили украинские певцы Надя Дорофеева и Dantes. По словам артистов, они расстались еще до 24 февраля, но скрывали это.

Теги: война России против Украины, Алексей Дурнев, Дмитрий Ступка, Надя Дорофеева, развод, Наталья Валевская, Тарас Цимбалюк
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