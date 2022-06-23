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Дурнев: Мое главное оружие во время войны – сатира

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Дурнев: Мне и команде удалось превратить наш бизнес в инструмент приближения победы
Дурнев: Мне и команде удалось превратить наш бизнес в инструмент приближения победы
Фото: Aleksey_Durnev / Instagram

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону журналист Алексей Дурнев заявил, что может и хочет использовать свои сильные стороны для приближения победы Украины в войне против России.

"Я довольно взрослый человек, мне скоро 36 лет. Я сознательно отношусь к своему положению в Украине и ценю то, что мне страна дала. Мне хочется и до войны хотелось помогать своей стране. И я могу помочь. Мое главное оружие — не то что юмор, а, скорее, сатира. Я умею увидеть разные нюансы, которые не замечают люди, подсветить правильно и исходя из этого посмеяться. И я могу эту свою силу применить для приближения победы Украины. Я считаю, что каждый человек хоть раз в день должен выделять какое-то время, чтобы что-то делать для приближения победы Украины, чего бы это ни касалось", — отметил Дурнев.

Он рассказал, что сейчас над его Telegram-каналом "Боже, яке кончене!" работают 15 человек.

"После 24 февраля главной медиаплатформой стал Telegram. Думаю, у людей болела шея, потому что они все время читали там новости. В основном новости были плохие. Знакомый посоветовал подумать над тем, чтобы люди получали не только плохие новости. Были разные идеи. Я обратил внимание, что россияне буквально страдали из-за первых санкций, и переориентировал команду. Вы помните, что Instagram запретили и многие российские звезды попытались мигрировать в Telegram и на другие площадки. Моя команда их быстро отследила, составила базу. И теперь 15 человек роют интернет (а, по сути, роют им могилу) в поисках контента", – сказал Дурнев.

По его словам, он не только смеется над россиянами, но и помогает продвигать гуманитарные проекты.

"Мне и команде удалось превратить наш бизнес в инструмент приближения победы: мы высмеиваем русских, развенчиваем мифы российской пропаганды, собираем деньги, рассказываем людям о фондах. Я решил, так как аудитория канала растет, каждый выпуск на YouTube промотировать какой-то классный гуманитарный фонд. Мы отслеживали – каждый выпуск собирает $15–25 тыс. То есть мы автономно встроились в систему [борьбы против России]. Что будет дальше? Дальше нас ждет победа", – заявил Дурнев. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Дурнев с 2011 года работает на телевидении. Вел телешоу "Дурнев + 1" и "Богиня шопинга". С 2017 года развивает собственный YouTube-канал, где у него более 850 тыс. зрителей. Основал Telegram-канал "Боже, яке кончене!", где собирает, по его же словам, "истории из жизни русни".

24 февраля Дурнев осудил нападение РФ на Украину и призвал россиян остановить своего президента Владимира Путина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, интернет, Дмитрий Гордон, Украина, война, бизнес, пропаганда, YouTube, Instagram, журналисты, война России против Украины, Алексей Дурнев, Telegram, интервью
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