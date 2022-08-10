Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно

"Чтобы навсегда отмахнуться от "русского мира", нам недостаточно победить орков и обрезать все контакты с русней. Нам нужно выкорчевать его из себя, – написал блогер. – Как это сделать? Отказаться от всего русского, перейти на украинский язык и поддерживать собственную культуру. Затем делать маленькие, но системные шаги в сторону лучшего себя. Русню за границей всегда выдают нахмуренные брови и недовольство. А нас – желто-голубое сердце на рубашке и интерес".
По словам Дурнева, украинцы в большинстве своем – всесторонне развитые люди, именно поэтому их трудно завербовать.
"Мы пишем новую историю, пока русня пишет доносы. Мы мыслим стратегически, пока "русскомирцы" хотят прервать ситуативную выгоду, воруя наши унитазы, – добавил Дурнев. – Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота с берегов Волги, оно нас не касается, пусть плывет себе. Даже палкой в это не тыкайте, противно".
Блогер отметил, что между украинцами и населением РФ – пропасть, которая должна расшириться до размеров черной дыры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.
Телеведущий призвал подписчиков приближать победу своими силами, уделяя хотя бы полчаса в день хорошим делам.