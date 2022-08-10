Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2022
 
Новости

Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дурнев: Чтобы навсегда отмахнуться от "русского мира", нам недостаточно победить орков и обрезать все контакты с русней
Дурнев: Чтобы навсегда отмахнуться от "русского мира", нам недостаточно победить орков и обрезать все контакты с русней
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский блогер Алексей Дурнев 9 августа в Instagram призвал подписчиков убивать в себе "русский мир", который пропитан гнилью, лицемерием и насилием".

"Чтобы навсегда отмахнуться от "русского мира", нам недостаточно победить орков и обрезать все контакты с русней. Нам нужно выкорчевать его из себя, – написал блогер. – Как это сделать? Отказаться от всего русского, перейти на украинский язык и поддерживать собственную культуру. Затем делать маленькие, но системные шаги в сторону лучшего себя. Русню за границей всегда выдают нахмуренные брови и недовольство. А нас – желто-голубое сердце на рубашке и интерес".

По словам Дурнева, украинцы в большинстве своем – всесторонне развитые люди, именно поэтому их трудно завербовать.

"Мы пишем новую историю, пока русня пишет доносы. Мы мыслим стратегически, пока "русскомирцы" хотят прервать ситуативную выгоду, воруя наши унитазы, – добавил Дурнев. – Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота с берегов Волги, оно нас не касается, пусть плывет себе. Даже палкой в это не тыкайте, противно".

Блогер отметил, что между украинцами и населением РФ – пропасть, которая должна расшириться до размеров черной дыры.

Война России против Украины. Главное  (обновляется)


Контекст:

Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.

Телеведущий призвал подписчиков приближать победу своими силами, уделяя хотя бы полчаса в день хорошим делам.

Теги: война России против Украины, Алексей Дурнев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно
Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину
"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину
  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет
  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась на крыше с открытой бутылкой. В сети ее пристыдили
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась на крыше с открытой бутылкой. В сети ее пристыдили
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 