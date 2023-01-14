"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы

Топольский в финале выбирал между Катериной Лозовицкой и Александрой Мудрой Фото: alexander_topolsky / Instagram

В финале шоу она получила кольцо от Топольского на финальной церемонии на острове Мадейра. Вторая финалистка Александра Мудрая выбыла из проекта.

"Когда я услышал, каким ты видишь наше будущее, увидел твои искренние сомнения и веру в нас, в сердце моем зазвучало твое имя. Катя, я хочу быть с тобой. Ты примешь это кольцо?" – обратился к Лозовицкой Топольский.

"Я счастлива. Теперь ты только мой", – отреагировала согласием победительница.

"Я, конечно, рада, но он ее не достоин", – отреагировали в сети.

"Ума хватило, респект. Жаль, если уже не вместе", – написали зрители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хол * стяк & Холостячка (@holostyakstb)