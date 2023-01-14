"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы

В финале шоу она получила кольцо от Топольского на финальной церемонии на острове Мадейра. Вторая финалистка Александра Мудрая выбыла из проекта.
"Когда я услышал, каким ты видишь наше будущее, увидел твои искренние сомнения и веру в нас, в сердце моем зазвучало твое имя. Катя, я хочу быть с тобой. Ты примешь это кольцо?" – обратился к Лозовицкой Топольский.
"Я счастлива. Теперь ты только мой", – отреагировала согласием победительница.
"Я, конечно, рада, но он ее не достоин", – отреагировали в сети.
"Ума хватило, респект. Жаль, если уже не вместе", – написали зрители.
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Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.
Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Премьера нового сезона с участием Топольского была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Показ состоялся в конце октября.